Zit je in de Kia EV6 te krap? Wacht dan op deze Kia EV9

Ongeveer negen maanden geleden onthulde Kia op de Los Angeles Auto Show de Concept EV9, een studiemodel van een forse stekker-suv. Onze spionagefotograaf kwam de productieversie ervan tegen in Duitsland. De Kia EV9 komt volgend jaar op de markt als elektrisch vlaggenschip boven de populaire Kia EV6.

Onder de camouflage vangen we hints op van het ontwerp van de Kia EV9, dat duidelijk is verwant aan de vorig jaar onthulde concept car. De stevige Tonca-vorm van het model komt terug en ook de opgelegde motorkap en de verbrede, in driehoeken uitlopende wielkasten herkennen we. Het studiemodel had zogenoemde suicide doors, waarbij de achterste portieren in tegengestelde richting openen. Die zie je op de uiteindelijke EV9 niet terug. Bij het zien van zijn proporties moeten we denken aan Amerikaanse suv's, zoals de Ford Explorer en Ford Bronco.

Kia EV9 ongeveer 25 centimeter langer dan EV6

Toch komt de EV9 ook in Europa op de markt, ergens volgend jaar. Over de uiteindelijke versie weten we nog weinig. De concept car is 4,9 meter lang, 2,0 meter breed en 1,8 meter hoog. Om dat in de context te plaatsen: hij is ongeveer 25 centimeter langer dan de Kia EV6. In het interieur is dan ook plek voor drie zitrijen. Volgens Kia heeft de Concept EV9 een actieradius van 483 kilometer en kan hij met maar liefst 350 kW laden (de EV6 komt tot 240 kW). Of de uiteindelijke EV9 dat ook kan, weten we over niet al te lange tijd.

