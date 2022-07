Verkoop motorfietsen 2022: Honda verkoopt meer motoren dan auto’s

De verkoop van nieuwe auto’s in 2022 is om te huilen. Terwijl het hartstikke goed gaat met de verkoop van motorfietsen. Hoe kan dat nou? Stapt iedereen van zijn auto op de motor?

Bij de verkoopcijfers van nieuwe auto’s schrijven we al sinds het begin van de coronacrisis dat het één groot tranendal is. Er werden in het eerste halfjaar van 2022 162.762 nieuwe auto’s geregistreerd, een daling van 5,6 procent ten opzichte van het ook al weinig florissante autojaar 2021. Dat ligt vooral aan de lange levertijden vanwege alle tekorten aan chips en batterijen, want het aantal bestellingen is wél groot. Een wachttijd van meer dan een jaar voor een elektrische auto is niet ongebruikelijk.

Waarom is de motorfiets nu zo populair?

Hoe groot is de liefde voor motorfietsen in Nederland? Die bloeit op, maar blijft marginaal. Er werden 6,4 procent meer motorfietsen verkocht dan in 2021. Maar dat levert een totaal op van nog geen 10.000 motorfietsen. De teller staat op 9837, wat dan wel weer het hoogste aantal is sinds 2009.

Waarom gaat het relatief goed met de motorverkopen? Volgens de BOVAG en RAI Vereniging komt het door de zachte winters, waardoor je het hele jaar op de motor kunt rijden, en de praktische bruikbaarheid (lekker langs de files slalommen – met ware doodsverachting – en geen parkeerplek hoeven zoeken). Bovendien zijn er veel minder chips nodig om een motorfiets in elkaar te zetten.



Iedereen wil een Japanse motorfiets

Opvallend is dat met name Japanse motorfietsen populair zijn. De top drie van populairste merken is bijvoorbeeld een Japans feestje, met Yamaha, Kawasaki en Honda. BMW houdt op plek vier de Europese eer hoog, Suzuki completeert de top 5.

In de autowereld heeft Japan juist betere tijden gekend, alleen Toyota doet het prima. De teloorgang van Honda als automerk in Nederland is goed te zien in de cijfers. Zelfs in absolute aantallen verliest de auto het. Tegenover 1280 verkochte motorfietsen, staan een schamele 679 auto’s. Het verschil in marktaandeel is verbijsterend: 13 procent bij de motorfietsen, 0,44 procent bij de auto’s ...

Populairste motormerken jan-juli 2022

Yamaha, 1566 stuks (marktaandeel 15,8 procent) Kawasaki, 1354 stuks (13,8 procent) Honda, 1280 stuks (13 procent) BMW, 1117 (11,4 procent) Suzuki, 718 (7,3 procent)

Populairste automerken jan-juli 2022