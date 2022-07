Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Renault een schatje lanceerde en nieuwe auto's betuttelend werden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - De elektrische Renault 5 Diamant is een schatje! En wij willen er een ...

De Renault 5 komt terug, als volledig elektrische hatchback. Dit is niet dat nieuwe model, maar een ode aan het oer-5'je, dat in 2022 zijn vijftigste verjaardag viert. De Renault 5 Diamant - mét stekker - is ontworpen door interieurarchitect Pierre Gonalons en verleidt ons met zijn retrocharmes. Wij willen hem!



+ Top - 1650 kilometer op één tank in een BMW 7-serie! Dit is waarom diesel geweldig is



Diesel ... Boe! Bah! De brandstof van de duivel, met roet erin en stikstofoxiden en zo. Maar een dieselmotor is ook efficiënt en zuinig. Kijk maar eens naar wat een Britse Youtuber deed: een rit van 1650 kilometer op één tank. In een BMW 7-serie nog wel.



+ Top - Yes!!! Polestar-baas wil de spectaculaire Polestar 02 in productie nemen

Tesla blijft zijn nieuwe Roadster maar uitstellen en uitstellen. Dus springt Polestar gretig in het elektrische sportwagen-gat. Dit is de spectaculaire Polestar O2, een open studiemodel met designtrekjes van de aankomende Polestar 5. En hij gaat misschien in productie.



- Flop - Waarom nieuwe auto's er straks voor zorgen dat jij je aan de snelheid houdt

Per vandaag wordt een aantal aanvullende veiligheidssystemen verplicht voor nieuwe auto's. De Intelligent Speed Assistent moet ervoor zorgen dat jij je aan de snelheid houdt (door op de rem te trappen) en de Event Data Recorder - een zwarte doos dus - houdt allerlei informatie bij over hoe jij rijdt. Dit om na een ongeluk beter de oorzaak te kunnen achterhalen.



- Flop - Nepuitlaten zijn van alle tijden, de Lamborghini Miura had ze al

Als er één auto is waarvan je niet verwacht dat hij nepuitlaten heeft, dan is het de Lamborghini Miura wel. Bij de allereerste supercar ter wereld piepen twee indrukwekkende verchroomde pijpen onder de achterbumper vandaan. Maar die zijn nergens op aangesloten ...



- Flop - Ferrari 250 SWB Breadvan crash - Hier vliegt 30 miljoen euro de vangrail in

Het is toch mooi om te zien dat er niet zachtzinnig wordt omgegaan met klassieke racewagens. Het startveld tijdens de Le Mans Classic mag dan honderden miljoenen euro's waard zijn, er wordt gewoon op het scherpst van de snede mee gereden. En dan is het wachten op een crash. Eerder deze week klapte de unieke Ferrari 250 GT SWB Breadvan - ter waarde van 30 miljoen euro - akelig hard tegen de vangrail.