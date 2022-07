Dit is de opvolger van de Volkswagen Phaeton! En er is iets geks mee aan de hand ...

Het is twintig jaar geleden dat Volkswagen zijn vlaggenschip introduceerde: de Phaeton. En om bij die gelegenheid stil te staan, onthult het Duitse merk de nieuwe generatie. Er is echter iets bijzonders aan de hand met deze Volkswagen Phaeton. Hij is een concept car uit 2016, die nooit in productie is gegaan.

Toen Ferdinand Piech de scepter zwaaide bij Volkswagen kon er veel. Onder leiding van de kleinzoon van Ferdinand Porsche werden prestigeprojecten opgestart, zoals de Bugatti Veyron, de Volkswagen Passat W8 en de Volkswagen Phaeton. Met die laatste wilde het Duitse volumemerk de strijd aan gaan met de luxelimousines van Audi, BMW en Mercedes. De Phaeton werd met veel aandacht voor detail ontwikkeld. Hij moest niets minder worden dan de beste auto ooit gemaakt.

Volkswagen Phaeton was geen succes

Een succes was de Phaeton niet. Kopers in het topsegment associeerden de grote sedan te veel met de Passat en kozen als vanouds toch weer voor de prestige van een Audi-, BMW- of Mercedes-logo voorop. Toch had Volkswagen zes jaar geleden een tweede generatie van de Phaeton klaar, de D2. Hij was zo goed als productieklaar, maar werd toch afgeschoten. Na het dieselgate-schandaal besloot Volkswagen zich te richten op elektrische mobiliteit.

Supermodern infotainmentsysteem

Het rijdende prototype op de foto's komt uit 2016, maar had ook vandaag de dag geen flater geslagen. Kijk maar eens naar het dashboard, waar Volkswagen een digitale cockpit en een licht gebogen infotainmentscherm onder één glasplaat heeft gelegd. Zoiets kom je tegenwoordig tegen in bijvoorbeeld de nieuwe BMW 7-serie en de Mercedes EQS. Of de Phaeton D2 ook geëlektrificeerd is, vermeldt Volkswagen niet.

Eerste generatie Phaeton met V10 TDI

De eerste generatie Phaeton bleef van 2002 tot en met 2016 in productie. Voor het model werd speciaal een fabriek uit de grond gestampt in Dresden: de Glazen Fabriek, zoals Volkswagen het gebouwd noemde. Bijzonder waren ook de motoren waarmee de Phaeton leverbaar was: een 6,0-liter W12 met 420 pk en een 5,0-liter V10 turbodiesel met 313 pk en 750 Nm. Gewonere krachtbronnen waren er ook: een 3,2-liter V6 en een 3.0 TDI-dieselmotor.