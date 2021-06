Test Volkswagen Arteon Shooting Brake - Zeg maar dag tegen de saaie, emotieloze Volkswagen

In den beginne was er de Volkswagen Passat CC, een coupéachtige versie van de Passat. Toen dit model in 2012 na vier jaar een facelift kreeg, werd de naam Passat geschrapt. De opvolger kreeg in 2017 zelfs een heel nieuwe naam: Arteon. Bij elke vernieuwing, kwam de auto een beetje verder van de gewone Volkswagen Passat af te staan. In de Arteon zag je de gelijkenissen alleen nog in het vrijwel identieke dashboard.

Volkswagen Arteon Shooting Brake als kroon op het werk

Met de komst van de gefacelifte Volkswagen Arteon is de verwijdering compleet. De laatste restjes Passat zijn weggepoetst, nu de Arteon een mooier interieur heeft gekregen. Van Passat-afgeleide transformeerde hij in twaalf jaar tot een voornaam vlaggenschip van Volkswagen. De komst van de Volkswagen Arteon Shooting Brake is een bekroning van deze promotie.

Voordat we ons op deze nieuwe variant van de Arteon storten, eerst iets over de wijzigingen die bij de facelift zijn doorgevoerd. De ledverlichting aan de voorkant loopt nu door tot het logo in de grille. Verder kreeg de Arteon nieuwe achterlichten en nieuwe uitlaatsierstukken. Niet zo spannend, maar dat hoeft ook niet: hij oogt allerminst gedateerd.

Binnenin zijn de veranderingen groter. Er zijn mooiere materialen toegepast (zoals aluminium) en de meeste elementen bedien je nu digitaal. Die bediening via touchscreens is gelukkig een iets minder grote puzzel dan bij de Volkswagen Golf of Volkswagen ID.3, maar we blijven heimwee houden naar echte knoppen.

Zo comfortabel als een klassieke Franse auto

De Volkswagen Arteon Shooting Brake is zo’n auto waarin je nooit genoeg kilometers kunt maken. De sportstoelen (1572 euro) zitten als gegoten en de geur van leer blijft zinnenprikkelend. Het onderstel is zo comfortabel afgestemd dat je je in een klassieke Franse auto waant. Zo dein je net zo gemakkelijk over verkeersdrempels in een woonwijk, als over de snelweg. Wie niet gediend is van zoveel gerieflijkheid, kan ook een steviger instelling inschakelen. Dan moet je wel kiezen voor adaptieve schokdempers (1150 euro).

“De laatste restjes Passat zijn vakkundig weggepoetst.”

Niet alleen het voortreffelijk afgestemde onderstel, ook de veiligheidssystemen dragen bij aan het comfort. Met één druk op de knop op het stuur activeer je in een keer een arsenaal hulpsystemen, zoals de adaptieve cruisecontrol met file-assistentie, de spoorassistent en de verkeersbordherkenning. Dat werkt verrassend goed. Het systeem past de snelheid automatisch aan de heersende snelheidslimiet aan, terwijl camera's aan de voorkant van de auto voorspellen hoe de toestand van het wegdek is. De vering en schokdemping worden dan automatisch aangepast.

Het derde comfortverhogende element is de luxe die standaard aan boord is. Omdat Volkswagen vol de aanval inzet op de grote drie Duitse merken (Audi, BMW, Mercedes), gooit het zijn charmes in de strijd met een zeer complete uitrusting. 18-inch lichtmetaal, een uitgebreid multimediasysteem, sleutelloze toegang, een digitaal instrumentarium, vier jaar garantie en een draadloze telefoonoplader zijn allemaal standaard.

Meer ruimte achterin dan in Volkswagen Arteon

De Arteon is leverbaar als diesel, plug-in hybride, of met een benzinemotor, de bekende 2.0 TSI die goed is voor 190 pk. Standaard wordt de viercilinder turbomotor gekoppeld aan een zeventraps DSG-transmissie. Alleen bij het wegrijden reageert de bak wat abrupt, maar eenmaal onderweg zorgt hij er onmerkbaar schakelend voor dat het toerental laag blijft en dat motorgeluiden bijna niet tot het interieur doordringen. Het koppel van 320 Nm is beschikbaar tussen 1500 en 4100 tpm. Het duurt nog geen acht seconden voordat de sprint naar 100 km/h voorbij is en als je straks weer ongestoord door Duitsland mag reizen, kun je kijken of de opgegeven topsnelheid van 233 km/h klopt.

Ook met de ruimte zit het wel goed. Voorin is dat geen verrassing, maar ook achterin kunnen volwassen probleemloos zitten. De hoofdruimte is beter voor elkaar dan in de vierdeurs Arteon, met zijn sterker aflopende daklijn. Voor de enorme bagageruimte hoef je de Arteon Shooting Brake niet te kopen: in plaats van 563 liter, kun je 565 liter kwijt. Met de bank plat past er overigens aanzienlijk meer in: 1632 liter in (sedan: 1557 liter). Wie écht gehecht is aan een grote kofferruime, kan beter een Passat Variant kopen (650 tot 1780 liter).

Nog geen 50.000 euro voor de Arteon Shooting Brake

De Volkswagen Arteon valt tussen twee traditionele segmenten in: hij is groter en luxer dan een auto uit het D-segment, waarvan de Passat en de BMW 3-serie deel uitmaken. Maar hij past ook weer nét niet tussen de heilige drie-eenheid uit een segment hoger: de Audi A6, de BMW 5-serie en de Mercedes E-klasse. Ook met zijn prijs zit-ie mooi in het midden: de Passat kost 38.000 euro, de Arteon ruim 49.000 euro en de BMW 5-serie bijna 59.000 euro.

Voor de Arteon Shooting Brake 2.0 TSI met 190 pk betaal je 51.190 euro. Verstokte dieselrijders kunnen doorsparen voor de 2.0 TDI met 200 pk (57.890 euro). De plug-in hybride is de instapversie, met een instapprijs van 48.990 euro.

Op het hoofdkantoor in Wolfsburg zal de levensweg van de Arteon Shooting Brake met bovengemiddelde belangstelling worden gevolgd. Volkswagen probeerde eerder een meer vermogende doelgroep aan te boren, met de luxe en peperdure Phaeton. Hoe goed deze auto ook was, de statusgevoelige koper bewoog zich liever voort in een Mercedes. De Arteon Shooting Brake is ook luxe, maar niet peperduur. Hij verdient een beter lot dan de Phaeton.

Conclusie

De Arteon Shooting Brake speelt met alle clichés over Volkswagen: de Duitsers spelen een keer niet op safe en hebben een meesterwerk gecreëerd. Het blijft niet bij een stijlvolle verpakking, op comfortgebied kan de Arteon zich met de allergrootsten meten. Wat een geslaagde auto. Daar ruil je toch meteen je suffe suv voor in?