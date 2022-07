Nederlanders haten in de rij staan op Schiphol, dus zoeken ze massaal naar een camper

Wij prijzen ons gelukkig. Op vrijdagmorgen heel vroeg stonden we 'slechts' anderhalf uur in de rij voor de security op Schiphol. Andere mensen moesten in de afgelopen weken uren langer wachten of misten hun vlucht helemaal. En daarom ziet een groot aantal Nederlanders het niet meer zitten om met het vliegtuig op vakantie te gaan. Dat blijkt onder meer uit de run op campers.

Kampeerauto's zijn de laatste jaren aan een opmars bezig. De populariteit van caravans is nog steeds groter, maar de vraag naar campers groeit harder. In coronatijd zochten mensen naar een manier om toch op vakantie te kunnen en nu speelt waarschijnlijk de chaos in de luchtvaart een grote rol.

Campers en caravans enorm populair

In de afgelopen zes maanden werd er op Marktplaats 14 miljoen keer gezocht naar een camper of caravan, een stijging van 56 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, toen het aantal zoekopdrachten op 9 miljoen lag. De bezoekers zijn vooral op zoek naar campers, want daar werd 8,6 miljoen keer op gezocht. Caravans zijn goed voor 5,5 miljoen opdrachten.

Ook veel zoekopdrachten naar dakkoffers

Grappig is dat ook de populariteit van dakkoffers op Marktplaats enorm is gestegen. In de eerste zes maanden van 2021 werd er 545.000 keer naar gezocht, tot en met juni dit jaar maar liefst 1,2 miljoen keer. Vouwwagens en tenten zijn duidelijk minder in trek dan campers en caravans. Er werd respectievelijk maar 1,1 miljoen en 881.000 keer naar gezocht.