Chinese merken zijn weinig populair, toch komt er weer een naar Nederland: BYD

BYD, oftewel Build Your Dreams. Klinkt als een Koreaanse boyband, maar het is toch echt een Chinees automerk. Je zou het kunnen kennen van de elektrische bussen die op Schiphol rondrijden en van de stekkertaxi's in verschillende Nederlandse steden. Maar nu komt BYD hier ook met personenauto's op de markt.

We moeten een kanttekening plaatsen bij de kop boven dit verhaal. Er zijn namelijk Chinese merken die het wél goed doen in Nederland: Lynk & Co, dat tot en met juni 2361 auto's verkocht, en in mindere mate MG (900 registraties). Polestar rekenen we niet mee. Dat bedrijf is weliswaar eigendom van het Chinese concern Geely, maar valt onder Volvo en heeft zijn hoofdkantoor in Zweden. Aiways, Seres en JAC doen in het ons land dramatisch slecht.

BYD gaat in zee met de Louwman Group

Misschien vergaat het BYD beter, want de autobouwer heeft in ons land niet de minste partner gevonden: de Louwman Group, importeur van onder meer Suzuki, Lexus en Toyota. De modellen van BYD kunnen sowieso online worden besteld, maar ook komen er dealers. De eerste wordt nog dit jaar geopend, in Amsterdam. Als eerste komt de BYD Tang naar Nederland, een elektrische suv met maximaal zeven zitplaatsen en een actieradius van 400 kilometer.