Het gaat de laatste jaren niet zo best met Jaguar. Daarom heeft het Britse premiummerk besloten om van richting te veranderen. De aankomende, volledig elektrische Jaguar XJ is geschrapt, nu wordt de nadruk gelegd op suv's. Niet in het segment van de E-Pace en F-Pace, maar ver daarboven, in het jachtgebied van Bentley.

Duurt nog even, overigens, want Jaguar begint zijn modellenoffensief in 2025. En dat is nodig ook, want qua verkopen gaat het niet meer zo best met de XE, XF, E-Pace, F-Pace en I-Pace, waarvan de nieuwste al vier jaar op de markt is. Jaguar weet dat het moeilijk kan concurreren met Audi, BMW en Mercedes, die met hun enorme onderzoeksbudgetten sneller toegang hebben tot vernieuwende techniek.

Jaguar wil naar minder auto's voor een hogere prijs

Dus gooit 'Jaaggg' het over een heel andere boeg. Het aantal te produceren auto's moet omlaag, naar ruim 50.000, en de prijs ervan moet omhoog, naar tot wel 250.000 euro. Volgens het Britse Autocar komt Jaguar met drie "adembenemende" elektro-suv's top-suv's. Naar verluidt wordt het kleinste model van Range Rover Sport-formaat, met een instapprijs van zo'n 100.000 euro. Kannibaliseert dat niet met de producten van Land Rover?

Topmodel duidelijk gericht op Chinese en Amerikaanse markt

Want als we de berichtgeving goed lezen, nestelt Jaguar zich straks niet alleen in Bentley-land, maar ook op het terrein van 'zustermerk' Land Rover. De grootste van de drie nieuwe Jaguar-modellen gaat zich duidelijk richten op China en Noord-Amerika, waar de vraag naar reuze-suv's nog steeds hoog is. Qua prijs zou die ergens tussen de 150.000 en 250.000 euro terecht moeten komen.