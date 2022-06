Wij zouden hele erge dingen doen voor een Porsche 911 Turbo van Singer!

Een etmaal in een afgesloten kamer met vogelspinnen doorbrengen, levende kakkerlakken eten, in een centrifuge als straaljagerpiloot naar 9G worden geslingerd: al dat soort Fear Factor-uitdagingen zouden we aangaan om in een Porsche 911 Turbo van Singer te mogen rijden. Want kijk er toch eens naar! Dit is Kunst met een grote K. Dus bieden we alvast onze excuses aan voor de mogelijke spelfouten in dit verhaal. Want met tranen in je ogen van hebberigheid is het niet zo makkelijk typen.