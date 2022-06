Inpakken hoeft niet, we nemen de Toyota Compact Cruiser EV zo wel mee

Eind vorig jaar trok Toyota in één keer een blik met vijftien concept cars open. Ze stonden bij elkaar gegroepeerd 'op de foto', met links in de achtergrond de Toyota Compact Cruiser EV. We hebben nu meer illustraties van de elektrische suv, die we meteen zouden kopen als hij zo op de markt kwam.

Wie weleens in de Verenigde Staten is geweest, heeft ongetwijfeld de Toyota FJ Cruiser voorbij zien komen: een grote suv (voor Europese begrippen dan) met de retrolooks van een oude Land Cruiser. De nieuwe Toyota Compact Cruiser EV doet ons een beetje denken aan dat model, want ook nu hebben de ontwerpers hun inspiratie gehaald uit vroege Land Cruisers.

Toyota Compact Cruiser EV mogelijk op platform bZ4X

De Compact Cruiser EV won recent de Car Design Award Concept Vehicles 2022. En terecht. Zijn ontwerp combineert elementen van de Land Cruiser J40 (1960) en J70 (1984) in een Land Rover Defender-achtig Tonka-uiterlijk. Helaas is de auto op de foto's een mock-up zonder interieur en aandrijflijn. Want het is helaas nog niet duidelijk of de Compact Cruiser EV in productie gaat. Het zou absoluut kunnen, op het eTNGA-platform van de Toyota bZ4X. Is er vraag naar? Ongetwijfeld.