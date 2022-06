Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 22

Vrijdagmiddag, vier uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin 75 prachtige Volkswagen-busjes door Nederland reden en we weer gewoon met z'n allen in de file stonden. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - 75 jaar Volkswagen-bus: welke VW Transporter is de mooiste van Nederland?

Volkswagen Nederland én de Volkswagen-bus bestaan 75 jaar. Daarom reden er vandaag 75 Volkswagen Transporters, Samba's, Caravelles en Multivans door Nederland. Welke is de mooiste? Wij hebben onze keuze al gemaakt. Nu jij nog ...



+ Top - De Volvo XC40 gaat heel bang worden van de nieuwe BMW X1 / iX1

Dit is de nieuwe, derde generatie BMW X1. Het belangrijkste nieuws is de komst van de volledig elektrische BMW iX1 met een accucapaciteit van 64,7 kWh en een actieradius van 438 kilometer. Een serieuze concurrent voor de Volvo XC40 Recharge.



+ Top - Polestar 2 BST Edition 270 is exclusiever dan een supercar! En jij kunt hem kopen ...

Lees de naam van de Polestar 2 BST Edition 270 niet verkeerd. De speciale performance-Polestar heeft niks te maken met de Koreaanse boyband BTS. Het apparaat heeft karrevrachten vermogen en is met zijn oplage van 270 stuks exclusiever dan de Mercedes-AMG One. Er komen 15 exemplaren naar Nederland.



- Flop - Amsterdamse Tesla Model 3-rijder is dé ultieme laadpaalklever! Staat al 8 weken aan de stekker

Hoe lang mag je je elektrische auto aan de laadpaal laten hangen? Daar zijn geen landelijke regels voor. In sommige gemeenten krijg je een boete als je laadpaalkleeft, maar in Amsterdam kennelijk niet. Want daar staat een Tesla Model 3 al acht weken (!) ingeplugd.



- Flop - Meer files in Nederland dan vóór corona! Hebben we dan niets geleerd?

Corona zou alles veranderen. Thuiswerken ging immers zó goed, dat zouden we blijven doen. Maar nee, kennelijk hebben we van de afgelopen twee jaar weinig geleerd, want de files in Nederland zijn net zo erg terug als voor de pandemie. En worden nog veel erger ...



- Flop - Het is maar goed dat de Mercedes-AMG One zo snel is. Want wat is-ie laat ...

Voor Mercedes-AMG was de Project One een gebed zonder eind. De hypercar met Formule 1-techniek werd al in 2017 onthuld, maar liep vervolgens vast in technische problemen, die nu eindelijk zijn opgelost. Het is maar goed dat de Mercedes-AMG One - zoals de auto nu heet - ongelofelijk snel is, want hij heeft heel wat tijd in te halen.