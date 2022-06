Het kan niet op bij de vernieuwde Toyota Corolla: meer schermen en meer vermogen

Straaljagers krijgen een mid-life update als ze technologisch achter beginnen te lopen. En de Toyota Corolla ook. Een facelift kun je de nieuwste opfrisser namelijk niet noemen. De belangrijkste wijzigingen hebben te maken met het infotainmentsysteem en de hybride-aandrijflijn, die krachtiger is geworden.

Er zit een ander roosterpatroon in de grille en er zijn nieuwe wielen en kleuren leverbaar. Dat was het wel zo'n beetje met de uiterlijke wijzigingen. Interessanter is dat de duurdere Toyota Corolla-modellen voortaan led-koplampen hebben, met optioneel een adaptieve grootlichtassistent. In het interieur valt het infotainmentscherm op. Het is groter geworden en lijkt nu als een gigantische laptop op de middenconsole te staan. Ook nieuw is de 12,3-inch digitale cockpit.

Vernieuwde Toyota Corolla krachtiger en lichter geworden



De Corolla is te koop als 1.8 en 2.0 Hybrid. Beide zijn verfijnd en krachtiger gemaakt. De 1.8 gaat van 122 pk naar 140 pk. In de 2.0 heb je nu geen 184 pk meer om mee te spelen, maar 196 pk. Toyota heeft onder meer de elektromotor en lithium-ion batterij krachtiger, kleiner en lichter gemaakt. Dat scheelt maximaal 18 kilogram. De CO2-uitstoot van de 2.0 valt nu heel iets lager uit (min 3 g/km naar 107 g/km). Het model sprint bijna een halve seconde sneller naar 100 km/h: in 7,5 tellen.