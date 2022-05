Top en flop: het goede en slechte autonieuws van week 21

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin de Maserati MC20 zijn dak verloor en de brandstofprijzen bleven stijgen. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - De nieuwe Maserati MC20 Cielo kun je vanuit de ruimte herkennen



Ze zeggen dat je de Chinese Muur kunt zien vanuit de ruimte, maar dat is niet waar. Wel kun je met een satelliet zover inzoomen op de wegen rondom Modena, dat je de nieuwe Maserati MC20 Cielo meteen herkent tussen het andere verkeer. Hoe dat kan? Er staat een megagroot Maserati-logo op zijn achtersteven.



+ Top - Tien elektrische auto’s waarvan de werkelijke actieradius alles meevalt

In onze actieradiustests zien we dat de werkelijke actieradius van elektrische auto's vaak vies tegenvalt. In absolute kilometers gemeten, in elk geval. Maar kijk je naar de procenten, dan valt de actieradius bij veel EV's alles mee. Dit is onze top tien van elektrische auto's waarvan de actieradius het dichtst bij de fabrieksopgave zit.

+ Top - Op deze punten is de Renault Megane E-Tech Electric beter dan de VW ID.3

Een vergelijking tussen directe concurrenten: de Renault Megane E-Tech Electric en de Volkswagen ID.3. Kun je moeilijk kiezen? Op deze zes punten is de Franse elektrische hatchback beter dan de Duitse.



- Flop - Accijnsverlaging helpt niet! Benzineprijs weer op weg naar record

Twee maanden geleden ging de accijns op benzine, diesel en lpg omlaag. Fijn! Eindelijk van de hoge brandstofprijzen af. Maar zo is het helaas niet gegaan. De adviesprijs van benzine stijgt gestaag door en is alweer bijna terug op het oude niveau van voor de accijnsverlaging. Wat is er aan de hand?



- Flop - De elektrische Mercedes EQG kan iets volkomen nutteloos

We proberen een scenario te bedenken waarin deze bijzondere functie van de Mercedes EQG nuttig kan zijn, maar dat lukt ons niet. Het ziet er gewoon cool uit, laten we daarop houden. De elektrische suv kan namelijk - net als een tank - precies om zijn as draaien.



- Flop - Waarom je vanaf 2023 nog steeds verlies lijdt op je kilometervergoeding

De belastingvrije kilometervergoeding staat al sinds 2006 op 19 cent. Maar dat bedrag dekt de torenhoge brandstofkosten natuurlijk al lang niet meer. Dus heeft het kabinet besloten om de vergoeding vervroegd - per 2023 - omhoog te doen. Juich alleen niet te vroeg, want dekkend is de verhoging nog steeds niet ...