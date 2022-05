Vergelijking: op deze 6 punten is de Renault Megane E-Tech Electric beter dan de Volkswagen ID.3

Een vergelijking tussen directe concurrenten: de Renault Megane E-Tech Electric en de Volkswagen ID.3. Kun je moeilijk kiezen? Op deze 6 punten is de Franse elektrische hatchback beter dan de Duitse.

Recent testten we de actieradius van de Renault Megane E-Tech Electric. Al rijdend viel op dat Renault meer werk heeft gemaakt van de afwerking en de bediening. Een opsomming van kleine maar belangrijke verschillen:

1. Fysieke schakelaars in plaats van touchknoppen

Een veelgehoord nadeel van de Volkswagen ID.3 is de onhandige temperatuurregeling met touchknoppen (foto rechts). Gelukkig heeft de Renault Megane E-Tech Electric vertrouwde schakelaars. Je duwt hem omhoog voor warmer en omlaag voor kouder. Waarom Volkswagen hier vanaf is gestapt, blijft een raadsel.

We zijn ook blij met de fysieke knop links naast het stuur waarmee je de rijstrookassistent uitschakelt. Bij de Volkswagen moet je daarvoor in een menu duiken.

2. Navigatiekaart op het instrumentarium

De Audi TT was de eerste auto waarbij ik door het stuur naar een digitale navigatiekaart keek. Prachtig vond ik dat. De Megane E-Tech Electric heeft dit ook, maar de Volkswagen ID.3 niet. En dat terwijl Audi de ‘grote broer’ van Volkswagen is.

3. Kilometers en procenten altijd in beeld

Beginnende EV-rijders willen de resterende range in kilometers aflezen, de pro's denken in procenten. De Megane communiceert beide. In de ID.3 staat de actieradius in kilometers vermeld, totdat de koek bijna op is en de procenten erbij komen te staan.

4. Hoogwaardiger interieur

Het interieur van de elektrische Renault maakt een hoogwaardiger indruk. Vooral de strook van bruin 'hout' die over de deurpanelen en bovenlangs het dashboard loopt, is chic. Al vinden we de combinatie van het liggende en het staande beeldscherm ook fraai. De deurvakken zijn bekleed met zacht materiaal.

5. Makkelijke bediening adaptieve cruisecontrol

Wederom een compliment voor de bediening van de Megane: de adaptieve cruisecontrol laat zich eenvoudig bedienen. Met een schakelaar op het stuur schroef je de gewenste snelheid op (of terug) in stappen van 1 km/h. In de Volkswagen ID.3 doe je dat door hard of juist zacht op een touchpad te drukken. Dat gaat altijd mis en dan racen we weer onbedoeld met 160 km/h over de A2.

6. Chique uitstraling

De Volkswagen ID.3 is geen lelijk auto, maar het ontwerp is wel braaf en saai. Vergeleken daarmee is de Megane E-Tech Electric een sieraad op wielen. Hij heeft meer bling en er valt meer te zien en te ontdekken. Daardoor ziet de Renault er in onze ogen duurder uit en dat is een compliment.