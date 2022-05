Renault-baas: 'Te snel overstappen op elektrische auto is slecht voor het milieu'

Een waarschuwing van Renault-baas Luca de Meo. Europa wil de verkoop van nieuwe brandstofauto's per 2035 verbieden, maar dat is geen goed idee. Te snel overstappen op elektrische auto's is slecht voor het milieu en de maatschappij, aldus de Italiaan.

"Bij Renault zijn we natuurlijk druk bezig met de ontwikkeling van elektrische auto's", zei De Meo tegen het Britse Autocar. "We zijn als een van de eersten begonnen en we geloven er nog steeds in dat elektrische aandrijving, en misschien waterstof, een goede oplossing kan zijn voor sommige toepassingen."

Verkopen brandstofauto's zitten nog niet op piek

Je voelt een 'maar' aankomen in het verhaal van De Meo en die komt er dus ook. "Maar als je naar de onderzoeksdata kijkt, dan is het duidelijk dat de verkopen van brandstofauto's en hybrides nog niet op hun piek zitten. Bovendien zijn er uitdagingen op het gebied van elektrische auto's."

Alternatieve brandstoffen en hybrides schoner

Batterijen zijn goed voor zo'n 85 procent van alle ritten, aldus De Meo, maar voor die twee of drie langere reizen per jaar niet. En dat zorgt ervoor dat mensen nog liever geen EV kopen. "Dan is er ook nog de CO2-uitstoot van een auto, gemeten van 'cradle to grave'. Sommige hybrides en alternatieve brandstoffen zijn schoner dan volledig elektrische auto's."

Huidige brandstoftechnologie niet vergeten

Nou preekt De Meo natuurlijk een beetje voor eigen parochie, want hij meldt dat Renault nog dit jaar met een nieuwe hybride komt, die qua efficiency de beste ter wereld zou zijn. "We blijven investeren in toekomstige technologie, natuurlijk", vertelt hij, "maar we moet er wel voor zorgen dat we de huidige technologie niet vergeten."

Door stijgende materiaalprijzen blijven EV's duur

Brandstoftechnologie kan nog veel beter, schoner en efficiënter, denkt De Meo. Bovendien zegt hij zich zorgen te maken over de financiële bereikbaarheid van EV's voor consumenten. "We denken dat elektrische auto's rond 2025 even duur zullen zijn als conventionele auto's. Maar gezien de steeds maar stijgende materiaalprijzen kan dat ook later worden."