Top en flop: het goede en slechte nieuws van week 16

+ Top - Eén goede reden om geen Ferrari 296 GTB te willen: de 296 GTS

Een Ferrari met V6 en stekker ... We fronsten de wenkbrauwen toen Ferrari de 296 GTB aankondigde. Intussen weten we dat de dubbel geblazen V6 klinkt als een V12 in de puberteit en dat de prestaties van de plug-in hybride aandrijflijn fantastisch zijn. Toch willen we geen Ferrari 296 GTB hebben. Want hier is de Ferrari 296 GTS!



+ Top - Wij vinden de Ioniq 5 top! Dat belooft wat voor deze Hyundai Ioniq 6

We zijn laaiend enthousiast over de elektrische Hyundai Ioniq 5, zoals je kunt lezen in onze review. Dus dat belooft wat voor de Hyundai Ioniq 6; de stekkersedan die in 2023 de volgende loot aan de Koreaanse Ioniq-stam wordt.



+ Top - Geen geld voor zo'n dure camper? Wacht dan op de Dacia Jogger Camper

Kampeerauto's zijn hot! Alleen zijn ze nieuw behoorlijk aan de prijs en worden ook op de tweedehandsmarkt stevige bedragen gevraagd. Dacia ziet daarom een gat in de markt. Binnenkort komt het Roemeense budgetmerk met een Dacia Jogger Camper. Maar of je er in zult kunnen slapen, is nog even de vraag ...



- Flop - 'Seat met het hoofd op het hakblok. VW Group trekt de stekker eruit'

Welk merk binnen de Volkswagen Group heeft nog géén elektrische auto? Seat! Bovendien staan er voor de komende tijd geen nieuwe modellen op de rol voor de Spaanse fabrikant. De reden? Volkswagen denkt erover om met Seat te stoppen.



- Flop - Prijs nieuwe auto 2012 en 2022: hoe de kleine auto onbetaalbaar werd

Wat is de prijs van een nieuwe auto’s in 2022 toch belachelijk hoog! Je hoort overal dat auto’s zo duur zijn geworden, maar is het ook zo? Jazeker, vooral voor kleine auto’s! Wij doken in de prijslijst van 2012 en 2022.



- Flop - Wij eten onze schoenen op als Tesla over twee jaar met robottaxi's komt

Weet je wat, misschien moeten we de uitspraken van Tesla-baas Elon Musk gaan negeren. De man heeft ontzettend veel bereikt, dat staat buiten kijf, maar kletst soms ook gewoon maar wat. Musk heeft deze week bijvoorbeeld gezegd dat Tesla over twee jaar met de productie van autonome robottaxi's begint. Maar dat zei hij in 2019 ook al. En in 2016 ook ...