Niemand wil meer een mpv! En dat kost de Citroën C4 Spacetourer de kop ...

In de jaren negentig was je met een mpv helemaal het mannetje. Citroën deed toen uitstekende zaken met de grote Evasion en de compactere Xsara Picasso, die zou evolueren tot de Citroën C4 Picasso en C4 Spacetourer. Maar helaas, het koperspubliek blieft geen mpv's meer. De suv is de carrosserievorm du jour en drukt de oude 'personenbus' zonder pardon naar de zijlijn. Citroën had nog een people carrier in zijn assortiment, maar stopt er nu definitief mee. De Citroën C4 Spacetourer is dood.