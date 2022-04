'Seat met het hoofd op het hakblok. Volkswagen Group trekt de stekker eruit'

Althans, dat is de conclusie van de Duitse krant Handelsblatt, die opmerkelijke uitspraken van Wayne Griffiths, topman van Seat en Cupra, tegen het licht hield. Zo sprak Griffiths tijdens de jaarlijkse persconferentie van Seat alleen maar over het nieuwe merk Cupra, dat een paar jaar geleden werd afgesplitst van Seat. Het weinige wat hij over Seat zei, ging over de dieprode cijfers en dat de fabrikant zich geen verliezen meer kan veroorloven. Cupra maakt winst, Seat niet.

Seat heeft én krijgt geen volledig elektrische auto's

De Volkswagen Group wil uiteraard niet bevestigen of Seat op de schopstoel zit, maar de ondernemingsraad van de Spaanse VW-tak is in ieder geval bezorgd. Die noemt het onbegrijpelijk dat Volkswagen een merk met zeventig jaar geschiedenis laat doodbloeden. De raad doelt daarmee op het uitblijven van nieuwe modellen en het feit dat Seat nog steeds geen elektrische auto in zijn leveringsprogramma heeft. Het studiemodel Seat El Born werd doorgeschoven naar Cupra, waar het de Born werd.

'De toekomst wordt elektrisch. De toekomst is Cupra'

Daarbij wordt er binnen de Volkswagen Group gewerkt aan een elektrische stadsauto. Bij Volkswagen wordt dat de ID. Life, bij Cupra de UrbanRebel. Krijgt Seat misschien ook een eigen model op basis van dezelfde techniek? Nee. "Cupra geeft Seat een toekomst en die toekomst wordt elektrisch", zei topman Wayne Griffiths recent. "De toekomst is Cupra." En als de baas dat al zegt, zouden wij ons ook zorgen gaan maken als we bij Seat zouden werken.