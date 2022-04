In de elektrische Mercedes EQS kun je niet achterin zitten, dus is er nu de EQS SUV

De EQS SUV is een typische elektrische Mercedes, met veel stijlelementen van de Mercedes EQE en EQS. Sterker nog, Mercedes geeft zijn stekkermodellen zo vorm dat ze nauwelijks meer van elkaar zijn te onderscheiden. Maar goed, dat was bij de 'gewone' auto's van het merk ook al zo. Je moet de Mercedes EQS SUV naast een EQC zetten om het verschil te zien, want dat is er vooral in de afmetingen. De nieuwste elektro-suv uit Stuttgart is liefst 5,13 meter lang en bijna 2 meter breed. Zijn wielbasis is gelijk aan die van de sedan-EQS (1,96 meter), alleen is de EQS SUV meer dan 20 centimeter hoger (1,72 meter).

Een wat klungelige naam: Mercedes EQS SUV

En ja, die naam is wat klungelig. Het is duidelijk dat Mercedes niet goed heeft nagedacht over de typeaanduidingen van zijn elektrische modellenprogramma. De eerste Mercedes met elektro-aandrijving was de EQC: geen C-klasse met een stekker, maar een suv ter grootte van de GLC. En ook de daarna volgende EQA en EQB zijn suv's, maar krijgen niet de toevoeging SUV mee. We gaan er dan ook van uit dat de naamgeving op termijn gelijk getrokken wordt. Elegant is de oplossing niet (overal de letters SUV achter zetten), maar zo gaat Mercedes het doen.

Tot wel 2200 liter aan bagageruimte in de EQS

Enfin, terug naar de EQS SUV, die achterin een klap meer hoofdruimte biedt dan de EQS. Optioneel kun je zelfs kiezen voor een derde zitrij, waardoor het totale aantal zitplekken op zeven komt. In standaardconfiguratie (met twee zitrijen) past er maximaal 880 - 2200 liter bagage in de kofferruimte. Als je voor de derde zitrij kiest en die ook gebruikt, kun je slechts 195 liter kwijt. Het interieur van de EQS SUV is verder grotendeels gelijk aan dat van de EQS, met optioneel het enorme Hyperscreen, dat bestaat uit drie schermen onder één glasplaat.

EQS SUV 450+ met 170 kilometer minder bereik

De aandrijflijn van de Mercedes EQS SUV - die nog dit jaar in Nederland op de markt verschijnt - komt overeen met die van de EQS. Dat betekent dat het leveringsprogramma begint met de EQS 450+ (achterwielaandrijving, 360 pk, 568 Nm) en 580 4Matic (4WD, 544 pk, 858 Nm). Beide kunnen snelladen met 200 kW, maar actieradiuscijfers zijn er nog niet. Volgens Mercedes komt de EQS 450+ meer dan 600 kilometer ver op zijn 107,8 kWh-batterij. Dat is opvallend 'weinig', want de reguliere EQS komt op papier liefst 770 kilometer ver. Zo zie je maar wat een suv-vorm met de luchtweerstand en dus de actieradius doet.