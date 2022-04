De Fiat Punto krijgt in 2023 eindelijk een opvolger. En zo gaat hij er ongeveer uitzien ...

'Fiat, wat doet u nu?', dachten we in 2018, toen de Fiat Punto uit productie werd genomen en er geen opvolger klaarstond. Maar tegelijkertijd waren we niet verrast. De merken van Fiat Chrysler werden immers stelselmatig verwaarloosd door hun moederbedrijf. Gelukkig is het nu Stellantis dat de scepter zwaait in Turijn en zijn er weer miljoenen beschikbaar voor nieuwe modellen. Vandaar dat de Punto volgend jaar eindelijk een opvolger krijgt.