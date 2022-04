Waarom de Opel Astra nooit meer de bestverkochte auto van Nederland wordt

In de jaren tachtig, toen ik op de basisschool zat, was ik al gek op lijstjes. De verkoopcijfers in de autobladen sloeg ik dan ook nooit over, al waren ze voorspelbaarder dan de flauwe grappen van je stoffige collega bij de koffieautomaat. De Opel Kadett E stond altijd en overal onbedreigd op 1. De aantallen en het marktaandeel lijken met ogen van nu wel gemanipuleerd door een Russisch persbureau, zo indrukwekkend zijn ze. Het Nederlandse marktaandeel in 1985 was 10,33 procent.

Let wel, dit waren niet de cijfers van Opel, maar van de Kadett. Een jaar later werd het absolute record in cijfers behaald. In 1986 kochten meer mensen een Kadett dan je destijds in een volle Kuip kwijt kon: 57.431, tegen 56.128 in het Feyenoord-stadion. De populariteit hield aan, ook toen de Kadett E in 1991 plaatsmaakte voor de Opel Astra F. Ruim dertig jaar, tot 2001, waren de Kadett en Astra de best verkochte auto van Nederland.

Opel Astra ingehaald door Ford, Toyota en Skoda

Niet alleen in Nederland waren de Kadett en Astra niet aan te slepen. Ook bij onze oosterburen waren ze populair, al waren ze in Duitsland van 1983 tot 2000 altijd de eeuwige tweede achter de Volkswagen Golf. De afbrokkeling van het Astra-imperium ging in beide landen razendsnel en inmiddels is er weinig meer over van de glans van weleer.

In de Nederlandse jaarcijfers van 2021 zien we de Astra slechts terug op plek 38, met 2638 verkochte exemplaren en een marktaandeel van 0,81 procent. Veel concurrenten die ooit geen partij waren voor het merk uit Rüsselsheim, hebben de Astra ingehaald. De Ford Focus was vorig jaar de best verkochte compacte middenklasser, gevolgd door de Toyota Corolla en de Skoda Octavia. Ook de Volkswagen Golf en de Kia Ceed waren in 2021 populairder dan de Astra.

Sinds 2000 gaat het met de Opel hard achteruit

De Kadett was populair dankzij een combinatie van betrouwbaarheid, behoorlijke rijeigenschappen, een enorme keuze aan (motor)varianten, een lage basisprijs én een hoge inruilwaarde. De betrouwbaarheid werd minder en ook de inruilwaarde daalde, terwijl er steeds meer concurrenten bijkwamen die hun zaken beter op orde hadden. Sinds het nieuwe millennium hollen de verkopen achteruit. De ontwikkeling van 1999 tot 2004 laat dat het beste zien:

1999 40.399

2000 31.641

2001 21.809

2002 16.154

2003 13.146

Veelzeggend is dat de komst van de nieuwe Astra H (2004) niet leidde tot hogere verkoopcijfers, de aantallen bleven jarenlang tussen de 13.000 en 15.000 schommelen. Sinds 2012 duikt de Astra zelfs structureel onder de 10.000. De nieuwe Astra zal de gloriedagen nooit meer evenaren, maar een paar plekken terugveroveren op Toyota, Kia, Volkswagen en Ford moet toch mogelijk zijn …