Als je geld hebt, kun je Porsche alles laten bouwen: zoals deze unieke 996

Het No. 001/001-plaatje op het dashboard vertelt wat dit is: een volstrekt unieke Porsche 911. Hij is in de laatste twee en een half jaar door de experts van Porsche Classic en Porsche Sonderwunsch opgebouwd op basis van een oude 911 Carrera uit 1998. De opdrachtgever is de Porsche Club of America, de oudste Porsche-club ter wereld. Het verklaart waarom de naam van deze auto 'verkeerd' is gespeld. Porsche 911 Classic Club Coupe moet eigenlijk met een streepje op de e van coupé, maar in Amerika niet.

Porsche 911 Classic Club Coupe lijkt op 997 Sport Classic

De oude nieuwe 996 lijkt een beetje op de Porsche 997 Sport Classic, met zijn Sport Grey Metallic-lak, zijn 'double-dome' dak, Fuchs-velgen en ducktailspoiler. In het interieur van de 911 Classic Club Coupe komen het blauw van de exterieurstriping terug. De stoelen en de deurpanelen zijn bekleed met dunne leerstrips die in een patroon zijn gevlochten. Op de middenconsole prijkt een infotainmentsysteem van Porsche Classic.

Geen Carrera-motor, maar een 911 GT3-blok met 381 pk

De belangrijkste wijzigingen hebben onderhuids plaatsgevonden. Achterin de simpele 911 Carrera heeft de 300 pk leverende 3,4-liter zescilinder boxermotor plaatsgemaakt voor een 3,6-liter GT3-blok met 381 pk. Het chassis en de remmen komen ook van de 996.2 GT3-generatie. Puristen zullen tevreden vaststellen dat er geen PDK-bak in de 911 Classic Club Coupe ligt, maar een handgeschakelde transmissie.

Door Porsche tweede testauto gebouwd, die is vernietigd

Wonderlijk genoeg heeft Porsche niet zomaar een verwaarloosde 996 gerestaureerd en gemodificeerd. De fabrikant heeft een tweede exemplaar gebouwd voor snelheidstests in Weissach, Duitsland, Nardò, Italië en Idiada, Spanje. Daarna is de testauto vernietigd om de one-off status van de 911 Classic Club Coupe niet aan te tasten. Wat de Amerikaanse Porsche-club met zijn unieke 996 gaat doen (verkopen, in een museum zetten?), is niet bekend.