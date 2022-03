Goed nieuws voor lpg-rijders: accijns op autogas tóch omlaag

Door de internationale spanningen ten gevolge van de oorlog in Oekraïne, zijn de olieprijzen de afgelopen maanden naar recordhoogten gestegen. Alle autobrandstoffen werden in die maalstroom meegesleurd, wat leidde tot ongekende prijzen aan de pomp.



Hoeveel wordt lpg goedkoper?



Om het leed voor alle betrokken partijen enigszins te verzachten, besloot het Nederlandse kabinet - naar Belgisch voorbeeld - de accijns op autobrandstoffen te verlagen. Op benzine met 17 cent per liter en op diesel met 11 cent per liter. Hiervoor moet het ministerie van Financiën een bedrag van zo'n 1 miljard euro vrijmaken. Aanvankelijk was autogas uitgezonderd van de accijnsverlaging, maar daar komt toch verandering in. Per 1 april daalt de accijns op lpg hierdoor met 4,1 cent per liter.



Verlaging lpg-accijns peanuts voor de schatkist

Met die aanvullende accijnsmaatregel is voor het kabinet een bedrag van 11 miljoen euro gemoeid. Peanuts voor de schatkist, en voor de individuele lpg-rijder scheelt het ook wel minder dan voor automobilisten die benzine of diesel tanken. Omgerekend is de gasrijder straks gemiddeld zo'n 2,22 euro per tankbeurt goedkoper uit, terwijl zijn benzinecollega 9,42 euro op een volle tank bespaart. Een dieselaar is vanaf 1 april gemiddeld 6,04 euro minder duur uit voor een volle tank.

Onlangs publiceerden we nog een artikel waarin we uitrekenden hoeveel je kunt besparen door een tweedehands auto op lpg te kopen in plaats van eenzelfde model op benzine. De aangegeven besparingen vallen door de aangekondigde accijnsverlaging nog iets gunstiger uit dan aanvankelijk berekend.