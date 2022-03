Nieuwe elektrische Fords zijn stiekem Volkswagens

Binnen de nieuwe organisatiestructuur van Ford is een belangrijke rol weggelegd voor elektrificatie. De Ford-divisie die zich met EV's gaat bezighouden, heet Model e en gaat de komende jaren niet minder dan zeven elektrische modellen bouwen, waaronder drie personenauto's en vier bedrijfswagens.

Ford-DNA en Volkswagen-techniek



Eind 2022 bijt een volledig nieuwe 'medium size crossover' het spits af. We verwachten dat die nieuwe elektrische Ford qua maatvoering dicht bij de Ford Kuga zit en dus ergens tussen de Puma en de Mustang Mach E in zweeft. Hoewel Ford-topman Stuart Rowley hoog opgeeft van het Ford-DNA in de nieuwe elektrische SUV, weten we dat de auto veel techniek deelt met de elektrische modellen van de Volkswagen Groep. Sterker nog, de nieuwe Ford staat gewoon op het MEB-platform dat ook als basis dient voor onder meer de Volkswagen ID.3 en Skoda Enyaq iV. Voordeel van de Ford met VW-genen: de auto krijgt waarschijnlijk geen last van de kinderziekten waarmee de eerste Volkswagens ID.3 kampten. De nieuwe elektrische Ford wordt dan wel eind dit jaar gepresenteerd, de productie gaat pas in 2023 van start.

Elektrische Ford Puma



In 2024 krijgt de nieuwe SUV gezelschap van twee andere elektrische modellen. Om te beginnen is daar de elektrische Puma. Kijkend naar de vrijgegeven beelden, verwachten we geen schokkende wijzigingen ten opzichte van de Ford Puma met verbrandingsmotor. Denk de grille van een Mustang Mach-E op de Puma-neus en je bent er waarschijnlijk. Over de technische basis van de elektrische Puma heerst nog onduidelijkheid.



Enerzijds lijkt het sterk dat Ford hiervoor een heel nieuw platform gaat ontwikkelen. Anderzijds laten de bestaande onderstellen van de Mustang Mach-E en de Volkswagen Groep zich niet zonder aanpassingen onder het Puma-koetswerk schroeven. Hoe dan ook loopt de elektrische Puma vanaf 2024 van de band in de Roemeense Ford-fabriek.



Elektrische Ford Capri op komst?



De derde nieuwe elektrische personenauto met de blauwe ovaal noemt Ford een 'Sports Crossover'. Op de beelden lijkt de auto inderdaad iets minder hoog op de wielen te staan dan zijn broers. De kans bestaat dat Ford voor deze sportieve crossover de aloude modelnaam Capri van stal haalt. Wat ons betreft is dat vloeken in de kerk. Want de Ford Capri uit de jaren zestig en zeventig was een prachtige, gestrekte coupé en had echt helemaal níéts crossoverigs.



Maar ach, de originele Ford Mustang heeft ook niks te maken met een SUV. Toch weerhield dat Ford er niet van om de iconische modelnaam op de hoogpotige, elektrische Mustang Mach-E te plakken ...



Exit Ford Ecosport



Behalve alle elektrische halleluja-verhalen meldde topman Rowley tussen neus en lippen door dat de Ford Ecosport binnenkort uit het programma verdwijnt. Deze kleinste SUV binnen het Ford-gamma kwam hier in 2014 op de markt, maar werd geen enorm succes. In Brazilië daarentegen, was de Ecosport jarenlang een enorme bestseller.