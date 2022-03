Dit Cars-personage komt tot leven! Porsche en Pixar ontwerpen unieke Porsche 911 voor Oekraïne

In de film Cars is Sally Carrera een Porsche 911 van de gefacelifte 996-generatie. Op basis van haar design ontwerpt Porsche Exclusive Manufaktur nu een unieke 911, die later dit jaar onder de hamer gaat. Het geld dat hij opbrengt, gaat naar hulp voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Los daarvan doneert Porsche ook één miljoen euro voor noodhulp. De levensechte Sally wordt een straatlegale versie van de nieuwe Porsche 911. Hij wordt geveild bij RM Sotheby's. Porsche Design ontwerpt een uniek horloge dat bij de Sally-911 hoort.

Disney en Pixar lopen binnen op de Cars-merchandise

Cars ging in 2006 in première. De animatiefilm was een groot succes, met wereldwijde box office-resultaten van bijna 500 miljoen dollar, op een budget van 120 miljoen. Er kwamen twee vervolgen: Cars 2 en Cars 3, die minder succesvol waren en door critici minder goed werden ontvangen. Twee afgeleide animatiefilms zijn Planes - met vliegtuigen in plaats van auto's - en Planes: Fire and Rescue. Disney en Pixar lopen binnen op de merchandise van Cars. De personages staan op alles: van dekbedovertrekken tot drinkbekers en van pyjama's tot schoolschriftjes.