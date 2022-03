Huh?! Die zagen we even niet aankomen: BMW Group koopt Alpina

De BMW Group heeft drie merken: BMW, Mini en Rolls-Royce. En daar komt binnenkort dus Alpina bij. Welk bedrag BMW heeft neergeteld om Alpina te kunnen overnemen, is niet bekend, de reden voor de overname wel. Volgens Alpina is het in deze tijd van elektrische aandrijving en steeds maar strenger wordende milieueisen erg lastig om mee te komen als kleine fabrikant.

Overgang naar elektrisch is moeilijk voor Alpina

Ten eerste heeft Alpina het geld niet om de nodige investeringen te doen (grotere fabrikanten spenderen tientallen miljarden aan de transitie) en ten tweede is het natuurlijk de vraag wat het sportieve merk met zijn modellengamma zou moeten doen. In de Alpina B3, B5, B7 en B8 liggen nog gewoon dorstige zescilinder- en V8-motoren.

Alpina levert sportieve varianten van BMW-modellen

De Alpina B3 is gebaseerd op de BMW 3-serie, de B5 op de 5-serie, enzovoort. Van zowel de B3 en B5 is ook een dieselvariant: de D3 S en D5 S. Verder levert Alpina drie suv's: de XD3 en XD4 met dieselmotor (gebaseerd op de BMW X3 en X4) en de XB7 (een superkrachtige BMW X7 met V8-motor). Alpina verkocht vorig jaar zo'n 2000 auto's.

Tot december 2025 verandert er weinig bij Alpina

Wat er met Alpina gaat gebeuren nu BMW er de scepter zwaait, is deels duidelijk. Tot december 2025 verandert er weinig: de huidige modellen van Alpina blijven gewoon in de verkoop en er komen zelfs nieuwe modellen bij. Wat de situatie daarna wordt, is onbekend. BMW zegt al wel dat er nieuwe banen zullen worden gezocht voor Alpina-medewerkers die vanaf 2026 niet meer nodig zijn.