Dit is de elektrische Peugeot e-2008, maar dan van Jeep

Waarom niet op het nieuwe STLA Small-platform? Omdat dat nog in ontwikkeling is en waarschijnlijk pas over een paar jaar in een productieauto terechtkomt. Bovendien lijkt het erop dat deze nog naamloze Jeep in een recordtempo is/wordt ontwikkeld en dan is het logisch om gebruik te maken van bewezen techniek. De techniek van de Peugeot e-2008 en Opel Mokka-e, die beide 136 pk sterk zijn en zo'n 340 kilometer ver komen op een volle batterij.

Nog twee elektrische Jeep-modellen en een stekker-pick-up

Deze compacte stekker-Jeep komt in 2023 op de markt, gevolgd door twee grotere modellen in 2024: een echte offroader en een lifestyle suv. Ook maakte Stellantis bekend dat Ram - het Amerikaanse truckmerk - ook met een elektrisch model komt. In navolging van de in Amerika razend populaire Ford F-150 Lightning krijgt ook de Ram 1500 een elektrische aandrijflijn. Hij staat in 2024 bij de Amerikaanse dealers.