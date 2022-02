De bommen die vallen in Oekraïne raken ook de autoproductie in Duitsland

Het is nu bijna een week geleden dat het Russische leger Oekraïne binnenviel. Op het moment van schrijven woedt de strijd nog steeds, ook al beginnen er vandaag onderhandelingen tussen vertegenwoordigers van Rusland en Oekraïne. De invasie van het Russische leger en de daarop volgende Westerse sancties hebben grote economische gevolgen. De wisselkoers van de roebel is gekelderd, de benzineprijzen zijn flink gestegen en sommige bedrijven hebben opeens te maken met leveringsproblemen.

Volkswagen krijgt onderdelen niet op tijd geleverd

Volkswagen legt de productie in Dresden en Zwickau bijvoorbeeld een aantal dagen stil. Dit omdat een aantal onderdelen die in Oekraïne worden gemaakt niet of niet op tijd geleverd kunnen worden. Renault is om een soortgelijke reden tijdelijk gestopt met de productie in Rusland. Door strengere grenscontroles duurt het langer voordat onderdelen bij de fabriek arriveren. In Rusland bouwt Renault zijn eigen modellen, maar ook Lada's. Het Franse concern is eigenaar van het Russische Avtovaz.