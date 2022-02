Vanaf 2035 alleen nog maar elektrische auto's? Duitsland says no!

Over 13 jaar mogen er in Europa geen nieuwe auto's meer met verbrandingsmotor worden verkocht. Althans, dat is het plan van de Europese Commissie. Sommige landen willen al eerder overstappen op alleen elektrische auto's, zoals Noorwegen. Maar de politiek in Duitsland wil er niet aan. Bij onze oosterburen moet geen verbod op benzine- en dieselauto's komen, vinden ze.