Porsche Macan T - met de 'T' van tussenstation

De Porsche Macan is er in drie smaken: de basisversie met 265 pk, de Macan S met 380 pk en de Macan GTS, met zijn vermogen van 440 pk het absolute topmodel. Daar voegt Porsche nu een variant aan toe: de Macan T.

Niet dat de Macan T een andere motor heeft dan het bekende trio. De T-versie is gebaseerd op de instap-Macan, die wordt aangedreven door de 265 pk sterke tweeliter viercilinder met turbo. Deze motor is goed voor een 0-tot-100-sprint in 6,2 seconden, twee tiende tellen sneller dan de toevoegingsloze Macan. De topsnelheid is wel identiek: 232 km/h.

Macan T: met de focus op de achterwielen

De Macan T kan het beste gezien worden als een nieuwe uitrustingsvariant, waarbij de nadruk ligt op sportiviteit. De Macan T staat op stalen schroefveren, die de rijhoogte met 15 millimeter verlagen. Een dikkere stabilisatorstang aan de voorzijde beperkt de rolbewegingen van de carrosserie.

Porsche heeft ook de elektronica veranderd, om de Macan T meer dynamiek te geven. Zo krijgen de achterwielen een grotere portie vermogen toebedeeld dan bij de standaard Macan, waardoor de auto meer als een achterwielaandrijver rijdt. Ook het torque vectoring van de Macan T heeft een specifieke afstemming. Tegen meerprijs is de Macan T leverbaar met adaptieve luchtvering, die nog eens 10 millimeter rijhoogte wegneemt.

Sportstoelen zijn standaard

Om de Macan T ook uiterlijk enig onderscheidend vermogen te geven, zijn de donkere carrosserie-elementen gespoten in een donkergrijze lak. De raamlijsten zijn zwart, net als de eindstukken van het uitlaatsysteem. De Macan T staat op titaniumkleurige 20-inch wielen.

Het interieur van de Macan T is uitgevoerd met elektrisch verstelbare sportstoelen, die zijn bekleed met zwart leer en een middenbaan van krijtstreepstof. Een Sport Chrono stopwatch centraal op het dashboard is standaard. Speciaal voor de Macan T, heeft Porsche een aantal unieke opties geselecteerd.

Meerprijs? Het valt mee ...

En wat kost dit sportieve T-pakket nou? Dat valt eigenlijk best mee. De standaard Macan heeft een prijs van 106.300 euro, de Macan T staat in de prijslijst voor 111.800 euro. Een meerprijs van 5500 euro, dus. De Macan T is in april bij het Porsche Centrum bij jou in de buurt te bewonderen.