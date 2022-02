Vernieuwde Volkswagen T-Roc is flink duurder én iets goedkoper

Na de Polo en de ID.4 was de Volkswagen T-Roc in 2021 het populairste Volkswagen-model op de Nederlandse markt. Ongeveer 4000 kopers gingen overstag voor de hoekige charmes van VW's op één na meest compacte SUV. Instappen kon vorig jaar dan ook nog vanaf minder dan 30.000 euro. Voor dat geld had je het basismodel met de 110 pk sterke 1,0-liter TSI-motor. Per 1 januari werd de prijs opgekrikt tot 31.190 euro.

T-Roc Life vanaf 32.790 euro



Voorlopig draagt de vernieuwde versie een duidelijk minder vriendelijk prijskaartje. De T-Roc 1.0 TSI Life is voorlopig het basismodel, en daarvoor vraagt de dealer 32.790 euro. Dat is dus een stuk meer dan je tot voor kort voor de instapper betaalde. Maar dat was natuurlijk ook geen Life, maar een naamloze standaardversie. Sterker nog als we de nieuwe Life met de oude Life vergelijken, is-ie zelfs 200 euro in prijs verlaagd.

Eindelijk weer knuffelen



Voor de T-Roc Life belooft Volkswagen een uitrusting met onder meer 16-inch lichtmetalen wielen, het infotainmentsysteem Ready to Discover, airconditioning, adaptieve cruisecontrol, en ook parkeer- en rijstrookassistentie. De Style-versie (vanaf 36.190 euro) voegt daar nog de nodige goodies aan toe, waaronder sport-comfortstoelen en klimaatregeling. Maar waar we ons nog het meest op verheugen, zijn de zachtere kunststoffen in het interieur. Want na het rock-solid plastic van de vorige T-Roc - en niet te vergeten corona - kunnen we wel weer een ouderwetse dashboardknuffel gebruiken.

Goedkopere versie T-Roc komt later



Als je de driecilinder 1.0 TSI te min vindt, kun je kiezen voor de 150 pk sterke T-Roc 1.5 TSI met handgeschakelde zesbak. Die is er vanaf 35.190 euro. Wie een DSG-automaat wil, moet 2000 euro extra neertellen. Wie je de T-Roc Life live wil aanschouwen, moet nog tot half maart wachten. Wel kun je hem nu al ongezien bestellen - als je durft. Halverwege 2022 wordt er een goedkopere versie van de T-Roc leverbaar. Uiteraard met een enigszins uitgeklede uitrusting. We zijn benieuwd of de prijs net boven of net onder de magische grens van 30 mille komt te liggen. Helaas verdwijnt de heerlijke, 300 pk sterke T-Roc uit het programma. De krachtigste de T-Roc wordt nu de 2.0 TSI met 190 pk. Met standaard zeventraps DSG en de sportieve R-Line-uitvoering kost hij 49.640 euro. De T-Roc Cabrio blijft wel gewoon leverbaar.