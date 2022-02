Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 6

+ Top - Wie heeft er organen nodig? Wij verkopen ze voor deze Singer Porsche 911 Turbo



Kennen jullie Singer? Het Amerikaanse bedrijf bouwt al jaren peperdure restomods: klassieke Porsches met een modern sausje. De auto's zijn om te kwijlen zo mooi en afgewerkt met de precisie van een Zwitserse horlogemaker. Ook deze Singer Porsche 911 Turbo weer, die op een prachtige manier de jaren tachtig naar het nu haalt.



+ Top - Hyundai Ioniq 5 kopen? Wacht nog even, dan heeft-ie een grotere actieradius

De Hyundai Ioniq 5 is een van de beste elektrische auto's op de markt, samen met broertje Kia EV6. Met zijn 73 kWh-batterij komt de Koreaanse cross-over tot een actieradius van maximaal 481 kilometer. Maar als je nou nog even een paar maanden wacht, kun je straks een Ioniq 5 kopen met een bereik van meer dan 500 kilometer.



+ Top - Daar is-ie eindelijk! Is de Alfa Romeo Tonale op tijd om Alfa te redden?



Moeilijk te beantwoorden vraag, natuurlijk. Feit is dat Alfa Romeo van moederbedrijf Stellantis tien jaar de tijd heeft gekregen om zichzelf te bewijzen. Bovendien is de Alfa Romeo Tonale slechts de eerste auto van een modellenoffensief. Want met alleen de verouderde Giulia en Stelvio komt het Italiaanse merk er natuurlijk niet.



- Flop - Eerste review: BMW iX xDrive40 kopen? Doe het niet!

De nieuwe BMW iX (2022) is veel meer dan enkel een opvallende verschijning. De elektrische SUV heeft tal van pluspunten. Maar helaas moeten we ook constateren, dat de basisversie - de iX xDrive40 - enkele zwaarwegende minpunten heeft. En daarom wil jij deze versie niet hebben.



- Flop - (Geen) verrassing! In januari wilden weinig Nederlanders nog een elektrische auto

De verkoop van elektrische auto's piekt in december en stort dan genadeloos in. Dat komt door de lage bijtelling, die per 1 januari van 12 procent over de eerste 40.000 euro naar 16 procent over de eerste 35.000 euro is gegaan. En dat zie je dus terug in de verkoopcijfers over januari. Die zijn voor elektrische auto's echt dramatisch ...



- Flop - Jouw Tesla Model 3 / Model Y mist iets! Dit is waarom Tesla dat jou niet heeft verteld

Er is wereldwijd een groot tekort aan computerchips. Daarom zijn de PlayStation 5 en Xbox Series X nergens te koop en zijn er enorme problemen met de productie van auto's. Tesla heeft er tot nu toe weinig last van gehad. En dat komt deels doordat het bedrijf gewoon onderdelen weglaat uit de Model 3 en Model Y. Zonder dat aan klanten te vertellen ...