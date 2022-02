Hoeveel organen hebben we nodig? Wij verkopen ze allemaal voor deze Singer Porsche 911 Turbo

Op het eerste gezicht lijkt de Singer een originele Porsche 911 Turbo (930) te zijn, maar dat is bedrog. Hij staat op het chassis van de latere Porsche 964 en deelt alleen de deuren met de 930. De overige carrosseriedelen zijn van koolstofvezel, niet van staal. In de motorruimte ligt een door Singer ontwikkelde zescilinder boxer met luchtkoeling, deels gebaseerd op het legendarische 3,8-liter Metzger-blok. De oorspronkelijke 911 Turbo had één turbo en een vermogen van 330 pk. De Singer heeft twee turbo's van de nieuwste 911-generatie (de 992) en produceert maar liefst 450 pk. Schakelen doe je met een manuele zesbak.

Singer Porsche 911 Turbo met achterwiel- of vierwielaandrijving

Dat is overigens een standaardinstelling. Als je bij Singer aanklopt voor een 911 Turbo mag je zelf bepalen hoeveel vermogen je wilt. En er is nog meer te kiezen: wil je achterwielaandrijving of 4WD en wil je een hardcore circuitmachine of een comfortabele GT? Welke variant je ook neemt, altijd is de Singer afgewerkt om door een ringetje te halen. Het interieur is origineel 911, maar dan wel naar een veel hoger niveau getild. Bij Singer zijn het de kleine details die het hem doen: het is je waarschijnlijk niet eens opgevallen dat de 911 Turbo op veel grotere wielen staat dan het origineel en dat de enorme vleugel Singers eigen ontwerp is.

Wat kost een Singer? Als je dat moet vragen, kun je hem niet betalen

Ben je verliefd? Zoals wij dat zijn. Dan kun je in Californië met Singer gaan praten. Ieder denkbaar detail van de auto is aan te passen aan jouw smaak. Dat je daarvoor diep in de buidel moet tasten, is duidelijk. Officieel is deze 911 Turbo nog een concept car, maar hij is ongetwijfeld reeds te bestellen. Over een prijs rept Singer nog niet. Voor een 'gewone' Singer betaal je echter al meer dan een miljoen dollar. Dus gaan we ervan uit dat jouw gedroomde Porsche 911 Turbo nog een grotere portemonnee vergt dan dat ...