Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 5

+ Top - Liever meer bereik dan hoofdruimte? Kies dan voor de Skoda Enyaq Coupé iV

Elk voordeel heb zijn nadeel. Dus wat je in de Skoda Enyaq Coupé iV inlevert aan hoofdruimte, krijg je er aan actieradius voor terug. Want met zijn gestroomlijnde, verrassend fraaie coupécarrosserie snijdt de elektro-Tsjech gemakkelijker door de wind dan de gewone Skoda Enyaq iV.



+ Top - Ben je 16? Koop geen scooter! Want deze Opel Rock-e is voor jou

Hé jij daar, 16-jarige! Opel wil dat je nú direct de scooterdealer verlaat. Want de Duitse fabrikant heeft iets veel leukers voor je: een heuse auto. Je moet er wel flink wat folders of kranten voor bezorgen, want met een vanafprijs van onder de 10.000 euro is de elektrische Opel Rocks-e niet echt betaalbaar.



+ Top - De Gordon Murray Automotive T.33 maakt alle andere supercars overbodig

Struikel jij in jouw garage over de supercars? Kom je ruimte tekort? Dan is de nieuwe Gordon Murray Automotive T.33 iets voor jou. Volgens de Britse autobouwer is de auto zo veelzijdig dat je geen andere supersporters meer nodig hebt.



- Flop - Jay Leno: 'Een Ferrari kopen? Ik laat me nog liever slaan door een sm-meesteres'

Komiek Jay Leno - voormalig presentator van The Tonight Show - heeft een indrukwekkende verzameling auto's, met daarin onder meer een McLaren F1, een Porsche Carrera GT en een paar klassieke Bugatti's. Dat hij geen enkele Ferrari in zijn collectie heeft, heeft een reden. Leno weigert er een te kopen. En dat heeft vooral met de arrogantie van de fabrikant zelf te maken ...



- Flop - Elektrische auto opladen aan een openbare laadpaal? Wat je betaalt, is een raadsel

Wil je je elektrische auto opladen? De prijs die je daarvoor betaalt bij een openbare laadpaal is volstrekt onduidelijk en verschilt per gebruikte tankpas of -app. Het vergt daardoor een hele studie om voordelig te tanken, vindt de Consumentenbond.



- Flop - 'Zelfrijdende Tesla's komen er volgend jaar aan', jokt Elon Musk al 9 jaar lang

Tesla-baas Elon Musk moet je niet al te serieus nemen. De man overdrijft - om niet te zeggen: liegt - met veel enthousiasme en dat levert al negen jaar lang hetzelfde jaarlijkse ritueel op. Sinds 2014 belooft Musk dat volledig zelfrijdende Tesla's er heus, echt waar volgend jaar aankomen. Ook nu weer ...