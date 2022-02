De Porsche Taycan is een van de allerbeste elektrische auto op de markt, maar ook een van de duurste. In Nederland moet je minstens 89.200 euro meebrengen om er een mee naar huis te mogen nemen. Het topmodel van de Taycan-reeks, de Turbo S, kost zelfs minimaal 191.700 euro. En toch is de vierdeurs stekkersportwagen erg populair. In Nederland is het de bestverkochte Porsche. Wereldwijd moet de Taycan alleen de Cayenne en de Macan voor laten.

In Noorwegen had vorig jaar 90 procent van de nieuwe auto's een stekker

Noorwegen is hard op weg om de brandstofauto te verbannen naar de geschiedenisboeken. Vorig jaar had bijna 90 procent van de nieuw verkochte auto's er een stekker. In de eerste maand van 2022 was de hele top 20 van bestverkochte modellen volledig elektrisch. Alleen de Toyota RAV4 wist zich er als hybride tussen te wurmen. De Audi Q4 E-Tron is het populairst, gevolgd door de Hyundai Ioniq 5, BMW iX, Skoda Enyaq en Volkswagen ID.4.

Meer exemplaren van Porsche Taycan verkocht dan alle benzineauto's bij elkaar

In totaal werden er in januari 7957 nieuwe auto's geregistreerd in Noorwegen. Slechts 387 daarvan hebben een benzine- of dieselmotor en geen hybrideondersteuning (175 benzine, 212 diesel). Dat betekent dat er in de afgelopen maand meer Noren waren die een Porsche Taycan kochten (181) dan een benzineauto. Het marktaandeel van volledig elektrische auto's steeg naar 83,7 procent. Plug-in hybrides komen tot 6,8 procent en gewone hybrides tot 4,7 procent.