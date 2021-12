Eerste review Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2021) - Je hond zal je vervloeken!

Wat is er opvallend aan de Porsche Taycan GTS Sport Turismo (2021)?

De Porsche Taycan GTS is de eerste Taycan die beschikbaar komt als Sport Turismo (de andere uitvoeringen volgen begin 2022). Stel je daar niet al te veel van voor. De Sport Turismo is gewoon een Cross Turismo, ontdaan van offroad-opsmuk. Hij hangt dus niet de ‘stoere’ terreinwagen uit, met kunststof randen rondom de wielkasten, en heeft luchtvering die minder hoog kan worden ingesteld. Bovendien is de Cross Turismo alleen met 4WD te bestellen. Van de Sport Turismo komt ook een achterwielaangedreven versie.

Wat is er goed aan de Taycan Sport Turismo?

Een lifestyle-combi, zo zouden we het model een paar jaar geleden hebben genoemd. De tildrempel van de bagageruimte is aan de hoge kant en overdreven ruim oogt het daarachter ook al niet. Het laadvolume van de Sport Turismo is slechts 39 liter groter dan dat van de reguliere Taycan: 446 tegenover 407 liter. Gelukkig kun je in die eerste de achterbank neerklappen, waardoor je uiteindelijk 1212 liter aan tassen, dozen, koffers en/of huisdieren een plekje kunt geven.

Het andere voordeel van de Sport Turismo en Cross Turismo is de ruimte op de achterbank. In de sedan zit je door de aflopende daklijn met de kin op de borst. In de station kun je je met opgeheven hoofd verwonderen over het bijzondere panoramadak met LCD-techniek. Sunshine Control, noemt Porsche de nieuwe optie voor de Taycan, die met een swipe over de middenconsole in negen delen te verduisteren is.

In de afgelopen twee jaar hebben we meermaals kennisgemaakt met een Porsche Taycan, maar ook deze keer lieten we ons weer omver blazen. In een normale wereld zou een 2300 kilo zware auto als een dweil over het asfalt moeten vegen, maar de ontwikkelaars van Porsche leven niet in een normale wereld. Ze zijn tovenaars, die met wat geprevel en gezwaai van de handen honderden kilo’s aan wagengewicht hebben laten verdwijnen.

Want zonder overdrijven kunnen we zeggen dat de Taycan GTS op het scherpst van de snede aanvoelt als een 1400 kilo lichte Cayman GT4. Hij reageert bijna telepathisch op je input en verandert van richting met de urgentie van een politicus in een mediastorm. De batterij van de Taycan ligt laag in het platform, met als gevolg een gunstig zwaartepunt. Het gevoel op rails te staan is sterk. Alsof de GTS heimelijk is vastgeklonken aan de ideale lijn.

Zijn grip en balans verdienen een monument. In de rijmodus Sport Plus laat de stabiliteitscontrole hier en daar wat glijwerk toe, maar ook als je de elektronische waakhond het zwijgen oplegt, kun je de achterkant makkelijk opvangen als die de voorkant voorbij wil. Porsche heeft zijn nieuwste stekkersportwagen zo voorspelbaar gemaakt als een romantische komedie. En dat wil je: op de racebaan en op straat.

Maar de GTS is natuurlijk niet alleen maar een rijdende achtbaan, waarin kinderen en honden een papieren zakje bij de hand moeten houden voor het geval dat. Hij is ook een stille, comfortabele, fraai afgewerkte reisauto, met het beste snellaadvermogen op de markt (270 kW). Op papier heeft de GTS zelfs de grootste actieradius van alle Taycans, met voor de sedan een WLTP-bereik van 504 kilometer. En dat is gek, want hij is sterker dan zowel de Taycan als de Taycan 4S en zou zijn Performance Battery Plus (netto: 87,3 kWh) dus sneller moeten leegtrekken.

Op de hoogste blijven van onze eerste reviews?

Aanmelden

Abonneer je op de Auto Review-nieuwsbrief

Het geheim zit hem in de efficiëntere aandrijflijnsoftware die debuteert in de Taycan GTS. Porsche rolt de programmatuur ook uit over de rest van het Taycan-gamma, maar kiest ervoor om die modellen niet opnieuw te homologeren. Hun huidige WLTP-score blijft dus staan, terwijl ze nu eigenlijk verder kunnen komen. Reken er dus op dat de instap-Taycan en Taycan 4S feitelijk een langere adem hebben dan de GTS, ook al vermelden de specs nog een bereik van respectievelijk 485 en 464 kilometer.

Wat kan er beter aan de Porsche?

Op een bepaalde manier voelt de GTS aan als een invuloefening. Porsche zag een gaatje in de Taycan-prijslijst en besloot daar met uitgekiende precisie een nieuwe uitvoering in te plamuren. De vierwielaangedreven GTS heeft dezelfde elektromotoren als de Turbo, maar dan 82 pk in vermogen teruggeschroefd (598 pk). Het koppel van de twee komt overeen: 850 Nm.

Wanneer komt de Taycan GTS Sport Turismo en wat kost-ie?

De Taycan GTS is er vanaf 136.300 euro voor de sedan en 137.300 euro voor de Sport Turismo. Daarmee is de sedan ongeveer 26.000 euro duurder dan de Taycan 4S en 20.000 'goedkoper' dan de Taycan Turbo. Van de Sport Turismo zijn nog geen andere uitvoeringen. Die volgen begin 2022.

Wat vind ikzelf van de Taycan Sport Turismo?

De Taycan GTS is fantastisch. Maar laten we eerlijk zijn: in Nederland sta je met je elektro-Porsche in de file of forens je met een vaartje van 100 km/h op en neer naar je werk. Dan is een 4S of zelfs basis-Taycan meer dan genoeg. Dat de GTS zijn mannetje staat op Circuit Zandvoort is leuk om te vertellen aan de borreltafel, verder heb je er weinig aan. Waar je wél wat aan hebt, is de nieuwe Sport Turismo, die net zo praktisch is als de Cross Turismo, maar dan zonder de offroad-pretenties.