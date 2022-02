Populariteit dieselauto stort in! Ruim 50 procent minder diesels verkocht in Europa

Het imago van diesels is - terecht of onterecht - zwaar beschadigd. Het sjoemelschandaal van Volkswagen heeft een enorme invloed gehad, maar ook de maatregelen van Europese overheden om diesel rijden te ontmoedigen. In Nederland betaal je je blauw aan wegenbelasting als je een diesel voor de deur hebt staan. De lagere prijs van de brandstof maakt die hoge taks alleen te behappen voor mensen die extreem veel op de weg zitten.

Europese dieselverkopen dalen dramatisch

In Europa dalen de dieselverkopen dramatisch. In oktober, november en december 2021 werden slechts 358.083 nieuwe diesels verkocht. Een jaar eerder waren dat er nog 729.446. Alleen in Bulgarije werden afgelopen kwartaal meer dieselauto's verkocht dan een jaar eerder. Het Europese marktaandeel daalde van 25,3 procent naar 16,5 procent.

Verkopen PHEV's en elektrische auto's stijgen hard

Koploper is nog altijd de benzineauto, met een aandeel van 35,8 procent in de laatste drie maanden van 2021 (40,6 procent in 2020). Grote stijgers zijn uiteraard de elektrische modellen, waarvan er 25 procent meer werden verkocht (309.598 exemplaren). In oktober, november en december kromp de markt voor plug-in hybrides met 1,8 procent. Alleen staan ze over heel 2021 op een winst van 70,7 procent (van 507.917 naar 867.092 stuks). EV's gingen van 538.734 naar 878.432 (+63 procent).

Hybride voor het eerst populairder dan diesel

Gewone hybrides - dus zonder stekker - hebben een marktaandeel in de EU van 20,2 procent. In 2021 haalden ze voor het eerst de dieselauto's in, met totaalverkopen van 1.901.239 tegenover 1.901.191. Het scheelt dus nét enkele tientallen exemplaren. Gas is nauwelijks nog populair. Vorig jaar kochten minder dan 60.000 Europeanen een LPG-auto (+5,7 procent ten opzichte van 2020).