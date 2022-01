Liever meer actieradius dan hoofdruimte? Kies dan voor de Skoda Enyaq Coupé iV

Zijn we verrast dat Skoda met een coupéversie van de populaire Enyaq iV komt? Nee. Ten eerste heeft het merk de nieuwe suv zowat kapot geteaserd. En ten tweede is er ook van de technisch gelijke Audi Q4 E-Tron en Volkswagen ID.4 een uitvoering met een lage daklijn: de Audi Q4 Sportback E-Tron en Volkswagen ID.5.

Skoda Enyaq Coupé iV is zeker geen lelijk eendje

Wat de Skoda Enyaq Coupé iV gemeen heeft met zijn stalgenoten is zijn verbazingwekkend fraaie uiterlijk. Over het algemeen zijn coupé-suv's de lelijke eendjes in suv-land, met rare proporties en mislukte achterkanten, maar de Volkswagen Groep laat zien dat het ook anders kan. Wat ons betreft is de Enyaq Coupé iV absoluut geslaagd.

Een klein beetje minder hoofd- en bagageruimte

Maar dan de vraag: wat heb je eraan? Door het aflopende dak is de inhoud van de bagageruimte 15 liter kleiner geworden (570 tegenover 585 liter) en zit je op de achterbank ook eerder met je kruin tegen het dak. Om je een minder claustrofobisch gevoel te geven, krijg je van Skoda standaard een glazen panoramadak op de Enyaq Coupé iV.

Betere stroomlijn, dus meer actieradiuskilometers

Een voordeel heeft de slanker ogende Enyaq ook. Door zijn betere stroomlijn komen er op papier een paar actieradiuskilometers bij. De reguliere Skoda Enyaq iV 80 haalt maximaal 537 kilometer op een volle batterij. Dezelfde uitvoering als coupé zoemt bijna 10 kilometer verder.

Nieuwe Skoda Enyaq Coupé iV ook als sportieve RS

Er zijn vier motorvarianten van de Enyaq Coupé iV: de 60 (180 pk, 58 kWh, achterwielaandrijving), de 80 (204 pk, 77 kWh, ook achterwielaandrijving), de 80x (265 pk, 77 kWh, vierwielaandrijving) en de RS (306 pk, 77 kWh, ook vierwielaandrijving). Die laatste is een broertje van de Volkswagen ID.5 GTX en is niet begrensd op 160 km/h, zoals de andere Enyaqs, maar op 180 km/h.

In mei bij de Skoda-dealers. Niet RS-versies in juli

Het is de Enyaq Coupé iV RS die in mei als eerste bij de dealers verschijnt. Zo kan Skoda eerst het bovenste deel van de markt afromen. In juli komen de betaalbaardere versies op de markt. Goed om te weten: de modellen met achterwielaandrijving zijn geschikt om een caravan van 1200 kilo te trekken. De 4WD-varianten mogen op pad met 1400 kilo aan de trekhaak.