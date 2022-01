Top en flop: Het goede en slechte autonieuws van week 4

+ Top - Dit is de elektrische Renault 5! Maar dan van Nissan ...



Even om de Nissan-fans gerust te stellen: de elektrische opvolger van de Nissan Micra mag dan gebaseerd zijn op de supergave Renault 5, maar hij zal zijn "Nissan-ness" behouden, aldus een topman. Wat 'Nissan-ness' ook moge zijn ...



+ Top - Porsche 911 Safari: straks kun je met je offroad-911 de rimboe in



De Porsche 911 Safari spreekt tot de verbeelding. Hij deed mee aan de Parijs-Dakar-woestijnrally, stond aan de wieg van de Porsche 959 en inspireerde twee tuners om met hun eigen hoog-op-de-poten-911's te komen. Maar Porsche komt ook zelf met een offroadversie van de 911, gebaseerd op de gefacelifte 992-generatie.



+ Top - Elektrische auto thuis opladen? Zo kies je de beste laadpaal



Heb je een elektrische auto of overweeg je er een te kopen of leasen? Dan kom je voor de vraag te staan: wil ik thuis een laadpaal installeren? Het antwoord daarop zou heel goed ‘ja’ kunnen zijn, want thuis laden is de goedkoopste en makkelijkste manier. Maar waarop moet je letten als je een laadpaal overweegt?



- Flop - Productieversie Tesla Cybertruck is net zo lelijk, maar heeft wel spiegels en een ruitenwisser



Dit is de productieversie van de Tesla Cybertruck. Of althans, dit is een productierijpere versie van de Tesla Cybertruck. En meteen vallen de verschillen op met het prototype dat in 2019 werd onthuld. De elektrische pick-up truck heeft nu spiegels, een ruitenwisser, een aangepast front, en meer.



- Flop - De gefacelifte BMW 8-serie heeft zijn tanden iets te fel laten bleken



In de jaren tachtig en negentig kocht je een BMW om zijn ingehouden sportiviteit. De 3-serie, 5-serie en 7-serie waren stijlvol en sportief, met slechts een vleugje agressie in hun design. Tegenwoordig laat BMW zijn oren hangen naar de Chinese smaak, met uit de kluiten gewassen nieren en een overdaad aan lijnen. Deze gefacelifte BMW 8-serie heeft zelfs een verlichte grille. Oef!



- Flop - Compacte stadsauto van Tesla komt niet. Wij hoeven onze schoenen dus niet op te eten



'Als Tesla in 2023 met een autonome stadsauto komt, eten wij onze schoenen op', schreven we in september 2021. En gelukkig, onze schoenen en magen zijn veilig. Tesla komt niet met een compact model onder de Model 3. Dit jaar komt er zelfs helemaal geen nieuwe Tesla uit.