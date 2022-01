Met dit 'Peugeotje' haal je een topsnelheid van bijna 340 km/h

Peugeot heeft de 24 uur van Le Mans drie keer gewonnen: twee keer met de 905 Evo 1 Bis (1992 en 1993) en één keer met de 908 HDi FAP. De fabrikant had in 1992 een opvolger voor de 905 Evo 1 Bis klaar. Deze 905 Evo 2 Supercopter was ontzettend geavanceerd, heeft een paar testrondjes gereden op het Franse circuit van Magny Cours, maar kwam uiteindelijk niet in actie.

Peugeot 9x8 gaat in 2020 meedoen aan het World Endurance Championship

Peugeot heeft aangekondigd vanaf 2022 weer mee te doen aan het World Endurance Championship (WEC), waar de 24 uur van Le Mans deel van uitmaakt. En dit is de auto waarmee het Franse merk hoopt te winnen: de Peugeot 9x8. Een hybride hypercar met een 680 pk sterke 2,6-liter twinturbo V6 en een 270 pk leverende elektromotor aan boord.

Met een opvallend design en geen achtervleugel naar de 24 uur van Le Mans

Opvallend aan de 9x8 is zijn design, dat voor een racewagen bijzonder fraai is: met het nieuwe, klassieke Peugeot-logo voorop en de inmiddels kenmerkende streepverlichting. Bijzonder is ook dat de auto geen grote achtervleugel heeft. Volgens Peugeot is die niet nodig, omdat de aerodynamisch geoptimaliseerde carrosserie al genoeg downforce genereert.