Er zijn er zeven jarig, hoera, hoera! Deze auto's vieren in 2022 een bijzonder jubileum

Alfa Romeo 156 (25 jaar)



Misschien is de Alfa 156 wel de beste Alfa Romeo ooit gebouwd. Het design is na 25 jaar nog altijd magnifiek en ook de bouwkwaliteit is meer dan behoorlijk. De 156 is een huzarenstukje van ontwerper Walter de’Silva, de ­portiergreep die in de achterste zijruit is weggewerkt vindt tot op de dag van vandaag veel navolging. In één klap rekende Alfa Romeo af met de kritiek dat het sinds de overname door Fiat in 1986 zijn eigen ­karakter was verloren. Nog vrolijker werden Alfisti van de rijeigenschappen, die beter waren dan die van ­voorganger 155 én (naar later bleek) zwaarlijvige ­opvolger 159.

BMW 1500 ‘Neue Klasse’ (60 jaar)

Het kwakkelende BMW had in 1962 een merkwaardig model­aanbod: óf heel klein (Isetta, 600, 700), of heel groot (501/502 ‘Barockengel’). En toen kwam in 1962 de eerste van vijf modellen op de markt onder de naam ‘Neue Klasse’. Deze BMW 1500, een voorloper van de 5-serie, legde zowel met zijn uiterlijk als zijn rijeigenschappen de basis voor het sportieve imago van het merk. De Hofmeister-knik in de C-stijlen werd in de decennia erna een typisch designkenmerk van BMW. Maar de belangrijkste verdienste van de Neue Klasse is dat hij ervoor heeft gezorgd dat BMW zijn naoorlogse crisis overleefde.

Daihatsu Copen (20 jaar)

Als je langer bent dan 1,90 meter, moet je hopen dat je nooit in een plensbui terechtkomt. De Copen is zo klein en laag dat je hoofd boven de voorruit ­uitsteekt. Eerst was hij alleen in Japan leverbaar, later ook in Europa, maar wel met het stuur aan de rechterkant. Dat zette Daihatsu snel recht en toen de kleine 0,6-liter motor ook nog werd vervangen door een 1.3 met 87 pk, werd de Copen een van de leukst rijdende auto’s in the world. Al herinneren we ons ook nog een hachelijk moment in de ochtendspits, tussen twee vrachtwagens in. Nooit voelden we ons zo nietig.

Mercedes S-klasse W116 (50 jaar)

In 1972 werd het nieuwe topmodel van Mercedes voor het eerst officieel als S-klasse gepresenteerd (Sonderklasse). Voor die tijd was de S een type­benaming voor snelle modellen, zoals de Mercedes 250 S en de 300 SEL 6.3. De W116 moest de veiligste en meest comfortabele auto ter wereld worden. Het was de eerste Mercedes met horizontaal geplaatste kop­lampen en grille, een stijlkenmerk dat na 50 jaar nog fier overeind staat bij veel nieuwe modellen. De knoppen werden dieper in het dashboard geplaatst, om verwondingen te voorkomen bij een aanrijding. Ook met een Cw-waarde van 0,41 kon je in 1972 thuiskomen.

Opel Kadett A (60 jaar)

Het hoofdkantoor van General Motors in Detroit gaf Opel eind jaren vijftig de opdracht om ‘de perfecte anti-Kever’ te bouwen. Dan moest de motor uiteraard voorin en haalde je je Rüsselsheimer neus op voor luchtkoeling. De technici kweten zich uitstekend van hun taak. De Opel Kadett was met zijn nagelnieuwe 40 pk sterke 1,0-liter lijnmotor – voorin geplaatst en watergekoeld – sneller en zuiniger dan de Volkswagen Kever. Bijkomend voordeel: de waterkoeling bezorgde de Opel Kadett wél een goede verwarming …

Renault 5 (50 jaar)

Wie in 1972 zijn zwart-wit-tv aanzette, zag op de reclame hoe het nieuwste model van Renault werd aangekondigd: “Bonjour, ik ben de Renault 5, ik word ook wel Supercar genoemd!” Met voorwiel­aandrijving, kunststof bumpers en een grote ­achterklep was de R5 met recht een revolutionaire supercar in het klein. Andere merken kopieerden zijn techniek en zijn vormgeving, die tot op de dag van ­vandaag de norm is voor compacte auto’s. De Renault 5 was ­getekend door Michel Boué … in zijn vrije tijd. De directie van Renault was zo onder de indruk van de schetsen, dat meteen plannen werden gemaakt om de auto in ­productie te nemen.Waarschijnlijk komt er in 2024 een elektrisch retromodel van Renault op de markt, dat uiterlijk sterk aan de aloude R5 doet denken.

Xedos 6 (30 jaar)

Begin jaren negentig was er een trend onder bekende Japanse fabrikanten. Ze brachten hun meest chique modellen onder een nieuwe merknaam uit. Dure Toyota’s gingen als Lexus door het leven, Honda’s met kapsones heetten Acura. Ook Mazda deed mee en introduceerde de Xedos 6 en 9. De Xedos 6 zat tot de nok toe vol met luxe spullen waarvoor de Duitse concurrenten je flink lieten bijbetalen. Zijn tweeliter zescilinder was een juweel, het comfort was voortreffelijk en hij was betrouwbaar. Maar ja, die status … Je maakt nu eenmaal meer indruk als je nonchalant een BMW-sleutel op tafel gooit.