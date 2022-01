Mercedes-logo betekenis - Wat de driepuntige ster met Jack van Gelder te maken heeft

Drie mannen spelen een cruciale rol bij het ontstaan van het merk Mercedes-Benz: Gottlieb Daimler, Carl Benz en Wilhelm Maybach. Voordat de bedrijven van Daimler en Benz in 1926 werden samengevoegd, hadden ze elk hun eigen automerk. Karl Benz had in 1886 de eerste gemotoriseerde driewieler gepatenteerd, de Benz Patent Motorwagen, waarmee zijn echtgenote Bertha twee jaar later van Mannheim naar Pforzheim reed. Zij was de eerste vrouw die een lange afstand met een gemotoriseerd voertuig aflegde.

Het bedrijf van Carl Benz heette Benz & Cie, het logo was de bedrijfsnaam omringd door een lauwerkrans. Gottlieb Daimler ontwierp als eerste een auto met vier wielen. Vervolgens richtte hij samen met Wilhelm Maybach een bedrijf op dat gemotoriseerde voertuigen ging bouwen, Daimler Motoren Gesellschaft (DMG).

Het merk Mercedes komt van een meisjesnaam

De merknaam Mercedes heeft weer een heel andere oorsprong. De Oostenrijker Emil Jellinek, die auto’s van DMG verkocht, won in Nice een race met een Daimler Phoenix en had zich ingeschreven onder de naam van zijn dochter, die voluit Mercédès Adrienne Manuela Ramona heette. Doordat Jellinek en zijn team vele races wonnen in hun snelle Daimlers, werd de naam Mercedes roemrucht in de autosport.

Uiteindelijk werd Mercedes in 1902 als merk geregistreerd. In ruil voor een lucratieve order van 36 auto’s – waarvoor Jellinek het destijds astronomische bedrag van 550.000 mark betaalde – mocht hij auto’s van Daimler onder de naam Mercedes verhandelen in onder meer België, Frankrijk en de VS.

Driepuntige ster voor het land, de zee en de lucht

Aanvankelijk bestond het logo uit de naam Mercedes, in een ovaal. Maar dat leek te veel op het Maserati-logo. Vervolgens werd het logo gewijzigd in een driedimensionale gouden ster. De drie punten markeerden de heerschappij te land, ter zee en in de lucht. Waarmee onze gedachten teruggaan naar het enthousiaste commentaar van Jack van Gelder bij het beroemde TROS-programma. De naam Mercedes verdween van het goudkleurige logo, maar keerde in 1916 terug.

In de Eerste Wereldoorlog kelderde de omzet van zowel DMG als Benz & Cie dramatisch en ook in de naoorlogse jaren, toen de Duitse economie in een diepe crisis verkeerde, hadden de Duitse automerken het moeilijk. Daarom fuseerden de bedrijven van Daimler en Benz tot Daimler-Benz.

Het logo werd een mix van de oude logo’s van DMG en Benz & Cie. Vanaf 1926 werd de Mercedes-ster omringd door de lauwerkrans van Benz. Grote wijzigingen vonden sindsdien nauwelijks meer plaats. De ster van Mercedes was, is en blijft een van de meest iconische logo’s uit de autowereld. Maar ook de lauwerkrans is niet verdwenen. Tot op de dag van vandaag prijkt, boven de trotse ster in de grille, het oude logo met de lauwerkrans op de motorkap.