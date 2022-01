Het bruine monster is terug! Dit is waarom moderne auto's weer roesten

Je zou toch denken dat autofabrikanten het roestprobleem inmiddels wel onder controle hebben, maar helaas ... In moderne auto's vallen weer gaten. Deels door het gebruik van lichtgewicht materialen, zoals aluminium en magnesium, deels door kostenbesparingen, waardoor carrosserieën soms niet meer volledig, maar slechts gedeeltelijk verzinkt worden.

Zelfs nieuwe Volvo's en Volkswagens roesten

Uit een Zweeds onderzoek van een paar jaar geleden blijkt dat sommige moderne auto's matig tot slecht scoren als het aankomt op roestpreventie. Drie negatieve uitschieters zijn de Citroën C4 Cactus, Honda Jazz en Nissan Qashqai. Andere slecht presterende modellen zijn de Ford Focus, Honda Civic, Kia Stonic en Nissan Leaf. Matig scoren de Dacia Duster, Kia Ceed, Opel Grandland, Peugeot 308, Skoda Karoq, Volkswagen T-Roc en Volvo XC40.

Tesla Model 3 na 300 kilometer al roestig

In een nieuwer onderzoek verbaast het Duitse blad Auto Motor und Sport zich over de erbarmelijke roestpreventie van de Tesla Model 3. Een exemplaar met slechts 300 kilometer op de teller vertoonde al de eerste tekenen van roest. De a-stijl van de elektrische middenklasser is volledig gevuld met constructieschuim en dat trekt vocht aan. "Over zes maanden is het bruin", aldus de keurmeester, "over zes jaar volledig weggerot."