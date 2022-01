Deze modderwasbeurt van Dacia toont aan hoe belachelijk suv's eigenlijk zijn

Dacia UK heeft duizend Duster 4x4-rijders ondervraagd, waarvan 40 procent toegeeft met de auto nog nooit offroad te zijn gegaan. Zo'n 20 procent heeft zelfs nooit een onverharde weg van dichtbij gezien. Dacia vindt 40 procent veel, maar wij vinden dat eigenlijk verbazingwekkend laag. In Nederland ligt het aantal suv-bezitters dat nog nooit van de gebaande paden af is geweest vast een stuk hoger.

Drempels het enige uitdagende terrein voor de Dacia Duster 4x4

In het onderzoek van Dacia zei 67 procent van de respondenten dat verkeersdrempels het enige uitdagende terrein is waar ze ooit overheen zijn gereden. Maar met de Adventure Ready Mud Wash kunnen de Duster 4x4-eigenaren in ieder geval net doen alsof ze wekelijks de bushbush in duiken. Het 'anti-clean team' van Dacia heeft emmers modder klaarstaan, om de wielkasten en de onderkant van de carrosserie eens goed in te zepen met vuil.

Hoeveel Dacia-eigenaren zullen gebruikmaken van de 'Mucket List'?

"Swap the telly for wellies and get off the beaten track this year", is het motto van de actie, die Dacia-kopers moet inspireren om in 2022 avontuurlijker te worden. Bijna de helft van de ondervraagden zou dat willen, dus heeft Dacia een 'Mucket List' opgesteld, met daarop verschillende roadtrips en outdooractiviteiten. Wij zijn benieuwd hoeveel Duster 4x4-rijders er gebruik van zullen maken. Dacia vergeet: mensen kopen een suv niet voor de bagger, maar voor de wekelijkse rit naar de bakker.