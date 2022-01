Is er een stoerdere stationwagon dan de Alpha Saga Estate? Wij denken van niet

De Alpha Motor Corporation is een Californische startup, die reeds een aantal elektrisch voertuigen in ontwikkeling heeft. Er is de Alpha Icon - een compact bedrijfswagentje - en er is de tweedeurs sportcoupé Ace. Die laatste is 4,18 meter lang en daarmee zit hij 1 centimeter onder de Audi TT en is hij precies even lang als de Alpine A110.



Elektrische Alpha Wolf doet denken aan de Subaru Brat

De pick-up Alpha Wolf is gebaseerd op de Ace en doet ons qua uiterlijk wat denken aan een klassieke Subaru Brat of Nissan Hardbody. Je kunt hem straks bestellen met voorwielaandrijving of vierwielaandrijving. Volgens de Alpha Motor Corporation komt de Wolf tussen de 400 en 450 kilometer ver op een volle batterijlading (de accu is 75 kWh groot).

Alpha Saga Estate is net iets langer dan een 3-serie Touring

Op basis van de Ace heeft Alpha ook een buitengewoon fraaie vierdeurs sedan ontwikkeld, waar deze Saga Estate dan weer de stationwagonvariant van is. Het model heeft vierwielaandrijving, komt op een volle batterijlading bijna 500 kilometer ver en zit in 6,3 seconden op 100 km/h. Met een lengte van 4,8 meter is de Saga Estate iets langer dan een BMW 3-serie Touring.

Vooralsnog alleen te bestellen in de Verenigde Staten

Ben je gecharmeerd van de elektrische pakezel (hij kan maar liefst 991 liter bagage meenemen), dan moeten we je helaas teleurstellen. De Alpha Saga Estate is te bestellen, maar vooralsnog alleen als je in de Verenigde Staten woont. Wanneer het model op de markt komt, is niet precies bekend. De beurt is eerst aan de Alpha Wolf, die eind 2023 verschijnt.