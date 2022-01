Hoe populair suv's ook zijn, Volvo laat sedan- en stationwagonliefhebbers niet in hun hempie staan

Hoe weinig succesvol de S60, V60, S90 en V90 zijn, laat een simpele vergelijking zien. In de eerste negen maanden van 2021 verkocht Volvo ruim 162.000 exemplaren van de XC60. Dat is meer dan alle sedans en stationwagons van het merk samen. En toch heeft Volvo-topman Håkan Samuelsson bevestigd dat de S- en V-modellen zullen worden opgevolgd. "We hebben lagere auto's met een minder omvangrijke carrosserie nodig", zei hij tegen het Britse Autocar. "Dus let op wat we gaan doen."

Toch blijft Volvo intensief inzetten op (elektrische) suv's

Maar ondanks dat er opvolgers van de S60 / V60 en S90 / V90 in aantocht zijn, gaat Volvo toch nóg intensiever inzetten op suv's. De markt wil nou eenmaal hogere auto's met het stoere uiterlijk van een offroader. Later dit jaar komt de nieuwe Volvo XC90 op de markt. Het model wordt - uiteraard - volledig elektrisch. De helft van alle verkochte Volvo's in 2025 moet elektrisch zijn, zo is het doel van de Zweedse fabrikant.

Aankomende Volvo-modellen krijgen een echte naam

De aankomende XC90-opvolger gaat overigens niet XC90 heten. Volvo-modellen krijgen vanaf dit jaar een echte naam, geen alfanumerieke code meer. Samuelsson noemt de nieuwe XC90 een enorme stap voorwaarts voor Volvo. "Om hem weer gewoon XC90 te noemen, zou verkeerd zijn. Voor Volvo is de auto echt de eerste in zijn soort. Hij krijgt een naam, een beetje zoals een kind die krijgt."