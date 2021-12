Subaru teast groene STI E-RA Concept in dampende walmen

Subaru gaat voor een groene toekomst. Opmerkelijk dus dat ze hun nieuwe STI E-RA Concept teasen door hem te fotograferen in een walm uitlaatgassen. Of koelt de aarde mede dankzij Subaru weer af, en is het concept omhuld in ijzige nevel? In januari weten we meer, dan staat de Subaru met de STI E-RA op de Tokyo Auto Salon.