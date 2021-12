Auto Review-auto van het jaar 2021 - De keuze van Bart Smakman

Tesla Model Y

Tesla was altijd het merk van de compromissen. Modellen met veel kracht en bereik, maar het panoramadak zat binnenstebuiten en de auto had twee linker koplampen. Je moest een durfal zijn om een Tesla te kopen. Ondertussen is dat veranderd en ben je gek als je géén Tesla koopt.

Het wemelt van de Tesla’s Model 3 op de Nederlandse wegen en de Model Y scoort geweldig op verstandige onderwerpen als efficiëntie, binnenruimte en praktisch gemak. Tel daar het indrukwekkende netwerk van snellaadpalen bij op en klanten voor een elektrische suv kunnen simpelweg niet om de Model Y heen.

Lynk & Co 01

Deze plug-in hybride op basis van de Volvo XC40 rijdt comfortabel en heeft een riante uitrusting, maar dat is niet waarom hij in onze top 10 staat. Dat dankt de Lynk & Co 01 aan zijn originele concept. Als je zo’n auto koopt of leaset, kun je geld terugverdienen door hem aan anderen te verhuren via het online platform van Lynk & Co.

Met mijn eigen auto zou ik dat nooit doen, maar als je de 01 leaset, is-ie toch niet écht van jou. Bovendien staan auto’s in Nederland 96 procent van de tijd stil, dus zet die dure kostganger maar aan het werk. Ik ben benieuwd of andere automerken dit concept gaan overnemen.