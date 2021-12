Is dit de lelijkste Porsche 911 Turbo ooit?

Je kunt dan nog wel een nagenoeg eindeloze bankrekening hebben, smaak is niet te koop. Dat blijkt wel als je deze Porsche 911 Turbo S ziet. Van buiten krijgt de Porsche nog het voordeel van de twijfel. Niet iedereen zal gecharmeerd zijn van het mintgroen, maar er zijn ongetwijfeld excentriekelingen die het wel iets vinden hebben. Toch krabben ook zij zich achter de oren als ze het portier openen. De zee aan oranje en geel is op zijn zachtst gezegd ‘overweldigend’.

Oranje en geel, zo ver het oog rijkt

De stoelen, het stuur, het dashboard, vrijwel alles is voorzien van een felgekleurd lederen jasje. Zelfs de hemelbekleding en binnenspiegel ontkwamen niet aan de lederen geelzucht. Omdat ook de kunststoffen interieurdelen moesten passen binnen het kleurenpalet, werden deze eveneens voorzien van een nieuwe look. Enkel de matten en wat panelen op het dashboard en de portieren ontsprongen aan de oranje-gele dans. Deze zijn 'smaakvol' uitgevoerd in beige, of kregen houten accenten. Wat je ook van de kleurencombinatie vindt, over de afwerking moeten we het eens zijn. De tellers, het knoppenwerk, de gordels, alles is even subliem afgewerkt.

Grondig gerestaureerd

Dat mag ook wel, want de Porsche is gerestaureerd door Porsche Classic in Duitsland. De eigenaar, His Highness Sheikh Nasser Al-Mohammed Al-Sabah, de voormalige premier van Koeweit, had in twaalf jaar tijd slechts 29 kilometer met zijn Porsche gereden. Toch was de auto volgens hem toe aan een grondige opknapbeurt. Dus verscheepte de Sjeik hem in 2010 naar de specialisten in Duitsland, om hem pas in 2014 weer op te halen. Waarschijnlijk was hij achteraf gezien nog steeds niet helemaal tevreden over zijn bestelling, gezien hij sindsdien alsnog maar 106 kilometer met zijn Porsche heeft gereden.

Iets voor jou?

De spraakmakende Porsche staat nu te koop bij een dealer in een buitenwijk van Toronto. De Canadees vraagt er omgerekend €788.532 euro voor. Zal het hem lukken deze Porsche 911 Turbo S ook écht (voor dat bedrag) te verkopen?