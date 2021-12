Chinese merken rammelen aan de poort met hun elektrische modellen, maar hebben de autowereld nog niet in hun greep. We beginnen met twee winnaars. Polestar en Lynk & Co, merken van het Geely-concern, zijn doorgebroken. Beide profiteren van de warme banden met Volvo, dat ook tot dit enorme autoconcern behoort. Lynk & Co heeft bovendien iets origineels bedacht. Als je zo’n auto koopt of leaset, kun je geld terugverdienen door hem aan anderen te verhuren via een online platform. Een Airbnb voor auto’s, eigenlijk. In november was de Lynk & Co 01 de een-na-bestverkochte auto in Nederland, alleen de Kia Niro was populairder. Dat is knap.

Gratis MG ZS bij een maandmenu

De rest worstelt en komt nog niet boven. MG heeft grootse plannen, maar stelt tot nu toe nog wat teleur met fletse modellen als de MG Marvel R en de ZS. Dat model piekte in 2020 kortstondig, toen MG hem aanbood met hoge kortingen. Je kreeg hem nog net niet gratis bij een maandmenu voor vijf personen. De Aiways U5 dreigt een enorme flop te worden: slechts 13 auto’s werden in 2021 op kenteken gezet. Bij de Seres 3 is de situatie nog dramatischer, met 5 registraties.

Chinese elektrische auto's zijn duur

Wat mij verrast, is dat de stekker-Chinezen geen koopjes zijn met basisprijzen die rond de 40.000 euro liggen, maar net zo duur als vertrouwde auto’s uit Europa. Hooguit krijg je een wat rijkere uitrusting. Ook met hun actieradius en laadsnelheid weten ze geen opzien te baren. Het is allemaal heel gemiddeld wat de Chinezen ons voorschotelen.

“ Het is allemaal heel gemiddeld wat de Chinezen ons voorschotelen.”

Het lukte Hyundai ook

De winnaars van 2021 komen niet uit China, maar uit Zuid-Korea. Hyundai en Kia zijn inmiddels de te kloppen merken en winnen vrijwel elke vergelijkende test in Auto Review. De Hyundai Ioniq 5 en Kia EV6 behoren tot de meest opzienbarende auto’s van 2021 en combineren een magistraal uiterlijk met verbluffende laadtijden en gunstige prijzen. In Nederland wijst alles erop dat Kia het bestverkochte merk van 2021 gaat worden, en de Niro het bestverkochte model. Deze prestatie krijgt extra glans als je terugdenkt aan modellen als de Cerato, de Carens en de Carnival, die vijftien jaar geleden nog bij de Kia-dealer stonden.

Nio, Xpeng, Hongqi

Gezien de angstaanjagende ambities van China om de wereld in alle opzichten te domineren, verwacht ik voor 2022 meer Chinees vuurwerk. Er komen merken aan die nu nog klinken als prullaria uit de catalogus van Alibaba, zoals de Nio ET5, de Xpeng P7 en de Hongqi E-HS9. Maar wie weet blijkt een van deze auto’s wel de Kia Niro van 2022 te zijn … Ik zie de Chinezen tot een huzarenstukje in staat.